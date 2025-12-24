ETV Bharat / state

धनबाद में साइबर अपराधी गिरफ्तार, APK फाइल के जरिए बैंक अकाउंट खाली करने में थे माहिर

धनबाद पुलिस ने चार साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये APK फाइल के लिए ठगी करते थे.

Cyber criminal in Dhanbad
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 24, 2025 at 7:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: जिले में साइबर अपराधियों की धड़पकड़ के बीच पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि अज्ञात नंबर से बैंक रिवार्ड या ई-चालान जैसे मैसेज में आने वाली APK फाइल को भूलकर भी डाउनलोड या ओपन न करें. ऐसा करने से साइबर अपराधी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं. ऐसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें APK फाइल ओपन करते ही बैंक अकाउंट से पैसे की निकासी हो जा रही है.

होटल में छापेमारी, चार शिक्षित अपराधी पकड़े गए

धनबाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये अपराधी होटलों में रहकर ठगी का धंधा चला रहे थे. गिरफ्तार सभी अपराधी उच्च शिक्षित हैं और ग्रेजुएट हैं. इनमें बेहतर तकनीकी ज्ञान होने के कारण ये व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने में काफी कुशल थे.

सिटी एसपी का बयान (ETV Bharat)

सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित खालसा होटल के पास 'मां शांति गेस्ट हाउस' में छापेमारी की गई. गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं. पुलिस ने वहां से चार युवकों को साइबर ठगी करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

गिरफ्तार अपराधियों के नाम और बरामदगी

गिरफ्तार अपराधी हैं, गिरिडीह निवासी रंजीत यादव, पवन कुमार मंडल, राहुल कुमार मंडल, बिहार निवासी विपिन कुमार पासवान. पुलिस ने इनके पास से 13 मोबाइल फोन, कई डिजिटल डिवाइस, एक कार और व्हाट्सएप चैट में पैसे के लेन-देन तथा बैंक खातों के डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए हैं.

अन्य राज्यों से जुड़े तार, पहले से दर्ज मामले

सिटी एसपी ने बताया कि गिरोह के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हैं. आरोपी विपिन कुमार पासवान के मोबाइल की जांच से पता चला है कि उसके बैंक अकाउंट के खिलाफ उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में पहले से ही तीन साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हैं. नेशनल पोर्टल पर भी इनके खिलाफ साइबर अपराध के मामले दर्ज हैं.

पुलिस की अपील

सिटी एसपी ने लोगों से अपील की है कि अनजान नंबरों से आए किसी भी लिंक या APK फाइल को ओपन न करें. अपराधी लोगों को मोबाइल पर APK फाइल भेजते हैं, जिसे डाउनलोड कर ओपन करने पर मैसेज संबंधी सभी जानकारी उनके पास पहुंच जाती है. सतर्क रहें और ऐसे मैसेज को तुरंत डिलीट करें.

ये भी पढ़ें:
पढ़े-लिखे और अमीर लोग सबसे ज्यादा हो रहे डिजिटल अरेस्ट के शिकार, अमिताभ बच्चन से लेकर ED तक ने लोगों को किया आगाह

साइलेंट कॉल से रहे सावधान, वरना खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट!

TAGGED:

धनबाद में साइबर अपराधी गिरफ्तार
APK फाइल के जरिए साइबर क्राइम
झारखंड में साइबर क्राइम
धनबाद पुलिस
CYBER CRIMINAL IN DHANBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.