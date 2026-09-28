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पुलिस के हत्थे चढ़ा सीओ को धमकाने और रंगदारी मांगने का आरोपी, शख्स ने खुद को बताया निर्दोष

धमकाने और रंगदारी मांगने का आरोपी पकड़ाया ( Etv Bharat )

धनबाद: अंचल अधिकारी रामप्रवेश कुमार को 1 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि 14 सितंबर को सीओ को फोन और व्हाट्सऐप के जरिए धमकी दी गई थी. इतना ही नहीं, आरोपी ने कथित तौर पर एक बैंक खाते में 1 करोड़ रुपये जमा करने की मांग भी की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ की शिकायत पर धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई.