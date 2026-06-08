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धनबाद में साइबर ठगों का ‘बैंक अकाउंट सप्लायर’ गिरफ्तार, लोगों को लालच देकर खुलवाता था खाता

धनबाद: साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराध के नेटवर्क पर प्रहार करते हुए एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर लोगों के नाम से बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर ठगों तक पहुंचाने का आरोप है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुराना बरवाअड्डा थाना के पास स्थित कृष्णा इंटरनेट कैफे में छापेमारी करते हुए आरोपी को धर दबोचा. कार्रवाई के दौरान कई एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.

एसपी के निर्देश के बाद आरोपी की गिरफ्तारी

सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी सीसीआर प्रदीप कुमार साव ने बताया कि वरीय एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कृष्णा इंटरनेट कैफे में छापेमारी की. इस दौरान तिसरा थाना क्षेत्र के मुकुंदा निवासी संतोष कुमार गोराई को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन, छह सिम कार्ड और विभिन्न बैंकों के सात एटीएम कार्ड बरामद किए गए.

जानकारी देते डीएसपी सीसीआर प्रदीप कुमार साव (Etv Bharat)

लालच देकर खुलवाता था बैंक अकाउंट

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था. खाता खुलवाने के बदले उन्हें कुछ राशि दी जाती थी, जबकि एटीएम कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने कब्जे में रख लिए जाते थे. बाद में इन खातों को साइबर अपराधियों को मोटी रकम लेकर बेच दिया जाता था.