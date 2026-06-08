धनबाद में साइबर ठगों का ‘बैंक अकाउंट सप्लायर’ गिरफ्तार, लोगों को लालच देकर खुलवाता था खाता
धनबाद पुलिस ने साइबर अपराधियों को बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
Published : June 8, 2026 at 5:41 PM IST
धनबाद: साइबर थाना पुलिस ने साइबर अपराध के नेटवर्क पर प्रहार करते हुए एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर लोगों के नाम से बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर ठगों तक पहुंचाने का आरोप है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुराना बरवाअड्डा थाना के पास स्थित कृष्णा इंटरनेट कैफे में छापेमारी करते हुए आरोपी को धर दबोचा. कार्रवाई के दौरान कई एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं.
एसपी के निर्देश के बाद आरोपी की गिरफ्तारी
सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी सीसीआर प्रदीप कुमार साव ने बताया कि वरीय एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कृष्णा इंटरनेट कैफे में छापेमारी की. इस दौरान तिसरा थाना क्षेत्र के मुकुंदा निवासी संतोष कुमार गोराई को गिरफ्तार किया गया. तलाशी के दौरान उसके पास से एक मोबाइल फोन, छह सिम कार्ड और विभिन्न बैंकों के सात एटीएम कार्ड बरामद किए गए.
लालच देकर खुलवाता था बैंक अकाउंट
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह लोगों को लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था. खाता खुलवाने के बदले उन्हें कुछ राशि दी जाती थी, जबकि एटीएम कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने कब्जे में रख लिए जाते थे. बाद में इन खातों को साइबर अपराधियों को मोटी रकम लेकर बेच दिया जाता था.
खातों के खिलाफ दर्ज हैं ठगी से जुड़ी कई शिकायत
जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के मोबाइल से बैंक खातों और यूपीआई एप्लीकेशन से जुड़े कई दस्तावेज एवं स्क्रीनशॉट मिले हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि इन खातों के खिलाफ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ठगी से जुड़ी कई शिकायतें दर्ज हैं. पुलिस का मानना है कि इन खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को ट्रांसफर और निकालने में किया जाता था. पिछले दो सालों में अब तक सैकड़ों अकाउंट अलग अलग बैंकों में लोगों के नाम पर खुलवाए गए हैं.
मामले में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करके आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है और इससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है.
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