जामाडोबा फायरिंग केस का खुलासा, दो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
धनबाद के जामाडोबा में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : May 31, 2026 at 7:16 PM IST
धनबाद: जिले के झरिया पुलिस अनुमंडल अंतर्गत जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा डुमरी नंबर-2 में हुई गोलीबारी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं. रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सिंदरी एसडीपीओ प्रकाश चंद महतो ने पूरे मामले की जानकारी दी.
एसडीपीओ ने बताया कि 29 मई को डुमरी नंबर-2 निवासी 28 वर्षीय रिक्की सिंह को आपसी रंजिश के दौरान गोली मार दी गई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. घटना के बाद घायल की पत्नी चंदा कौर के लिखित आवेदन पर जोड़ापोखर थाना में कांड संख्या 64/26 दर्ज किया गया. मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई.
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिंदरी एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया. टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया. जांच के क्रम में पुलिस ने नानक सिंह और आरिफ अंसारी को गिरफ्तार कर लिया. वहीं घटना में प्रयुक्त दोनों बजाज पल्सर 220 मोटरसाइकिलों को बोकारो स्टील रेलवे स्टेशन क्षेत्र से बरामद किया गया.
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अपने अन्य साथियों हर्ष सिंह और गौरव सिंह के साथ रिक्की सिंह के घर के समीप रखे रोपवे केबल को लेने पहुंचे थे. इसी दौरान रिक्की सिंह और उसके भाई विजय उर्फ दारा सिंह के साथ कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया. इसी क्रम में जामाडोबा पेट्रोल पंप के पास हर्ष सिंह ने रिक्की सिंह पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि अतीत में रिक्की सिंह और उसके दोनों भाई गौरव सिंह उर्फ गोपु के साथ विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे थे. हालांकि वर्तमान घटना के पीछे की वास्तविक वजह और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की पुलिस विस्तार से जांच कर रही है.
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