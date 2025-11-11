दिल्ली बम धमाके के बाद धनबाद पुलिस अलर्ट, रेलवे स्टेशन और होटलों में चलाया गया जांच अभियान
देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद धनबाद पुलिस अलर्ट है. धनबाद रेलवे स्टेशन और होटलों में जांच अभियान चलाया गया.
Published : November 11, 2025 at 5:58 PM IST
धनबाद: दिल्ली में सोमवार शाम हुए बम धमाके के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. इसी के तहत धनबाद रेलवे स्टेशन पर भी सोमवार देर रात से ही ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. आरपीएफ निरीक्षक अजय प्रकाश के नेतृत्व में यह अभियान देर रात शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है.
धनबाद पुलिस अलर्ट
दिल्ली बम धमाके के बाद धनबाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है. शहर के सभी होटलों और चौक-चौराहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है. पुलिस लोगों से अपील भी कर रही है कि किसी भी अंजान सामान को हाथ न लगाएं. साथ ही किसी भी तरह का शक या आशंका होने पर नजदीक के पुलिस को मामले की जानकारी दें.
होटलों में चेकिंग शुरू
इस संबंध में धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यालय स्तर से अलर्ट जारी किया गया है. उसके तहत वाहनों की चेकिंग के साथ-साथ होटलों और रेस्टोरेंटों की चेकिंग की गई है. पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है. सरकार से मिलने वाली निर्देशों का पालन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो घटना हुई है उसकी तफ्तीश अभी भी जारी है.
वहीं यात्रियों ने कहा कि दिल्ली में बम धमाके की घटना काफी दुखद है. इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए. खास कर धनबाद रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे इस अभियान की यात्रियों ने काफी प्रशंसा की है. यात्रियों ने कहा कि इस तरह का अभियान लगातार चलाया जाना चाहिए.
