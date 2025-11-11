ETV Bharat / state

दिल्ली बम धमाके के बाद धनबाद पुलिस अलर्ट, रेलवे स्टेशन और होटलों में चलाया गया जांच अभियान

धनबाद रेलवे स्टेशन में जांच अभियान चलाते आरपीएफ के निरीक्षक और जवान. ( फोटो-ईटीवी भारत )