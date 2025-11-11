ETV Bharat / state

दिल्ली बम धमाके के बाद धनबाद पुलिस अलर्ट, रेलवे स्टेशन और होटलों में चलाया गया जांच अभियान

देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद धनबाद पुलिस अलर्ट है. धनबाद रेलवे स्टेशन और होटलों में जांच अभियान चलाया गया.

Dhanbad RPF Inspection Campaign
धनबाद रेलवे स्टेशन में जांच अभियान चलाते आरपीएफ के निरीक्षक और जवान. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: दिल्ली में सोमवार शाम हुए बम धमाके के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. इसी के तहत धनबाद रेलवे स्टेशन पर भी सोमवार देर रात से ही ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है. आरपीएफ निरीक्षक अजय प्रकाश के नेतृत्व में यह अभियान देर रात शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है.

धनबाद पुलिस अलर्ट

दिल्ली बम धमाके के बाद धनबाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है. शहर के सभी होटलों और चौक-चौराहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है. पुलिस लोगों से अपील भी कर रही है कि किसी भी अंजान सामान को हाथ न लगाएं. साथ ही किसी भी तरह का शक या आशंका होने पर नजदीक के पुलिस को मामले की जानकारी दें.

जानकारी देते धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और यात्री का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

होटलों में चेकिंग शुरू

इस संबंध में धनबाद के सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यालय स्तर से अलर्ट जारी किया गया है. उसके तहत वाहनों की चेकिंग के साथ-साथ होटलों और रेस्टोरेंटों की चेकिंग की गई है. पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है. सरकार से मिलने वाली निर्देशों का पालन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो घटना हुई है उसकी तफ्तीश अभी भी जारी है.

Dhanbad RPF Inspection Campaign
धनबाद रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के पदाधिकारी और जवान. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं यात्रियों ने कहा कि दिल्ली में बम धमाके की घटना काफी दुखद है. इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए. खास कर धनबाद रेलवे स्टेशन पर चलाए जा रहे इस अभियान की यात्रियों ने काफी प्रशंसा की है. यात्रियों ने कहा कि इस तरह का अभियान लगातार चलाया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें-

धनबाद स्टेशन पर चलती लगेज स्कैनिंग मशीन में फंसा बच्चे का हाथ, बाल बाल बची जान

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद धनबाद रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड में, आरपीएफ और जीआरपी ने बढ़ाई चौकसी

झारखंड-बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान, जगुआर समेत कई बलों को किया गया तैनात

TAGGED:

DHANBAD POLICE ALERT
DHANBAD RPF INSPECTION CAMPAIGN
SEARCH OPERATION IN DHANBAD HOTELS
धनबाद पुलिस अलर्ट
ALERT AFTER DELHI BOMB BLAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.