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“ऑपरेशन लंगड़ा” के तहत प्रिंस खान गैंग पर धनबाद पुलिस का बड़ा एक्शन, कुछ सफेदपोश और पत्रकार भी जांच के दायरे में

जांच के दौरान धनबाद पुलिस के अधिकारी और जवान. ( फोटो-ईटीवी भारत )