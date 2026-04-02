ETV Bharat / state

अब किताबों के साथ रिश्तों की पढ़ाई, स्कूलों में बुजुर्गों की एंट्री!

धनबाद: स्कूलों में अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि रिश्तों और संस्कारों को मजबूत करने की भी पहल शुरू हो गई है. सीबीएसई के नए निर्देश के तहत बच्चों और उनके दादा-दादी, नाना-नानी के बीच जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसका मकसद जहां बच्चों को पारिवारिक मूल्यों से जोड़ना है, वहीं बुजुर्गों के अकेलेपन को भी दूर करना है.

धनबाद के डीएवी कोयला नगर स्कूल में भी इस पहल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है. स्कूल प्रबंधन का मानना है कि यह कदम समाज में पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा.

अब किताबों के साथ रिश्तों की पढ़ाई (Etv Bharat)

डीएवी कोयला नगर के प्राचार्य एनएन श्रीवास्तव ने कहा कि समाज में 70 वर्ष से अधिक उम्र के कई वरिष्ठ नागरिक खुद को अकेला महसूस करते हैं. आज के समय में बेटा-बहू अपनी व्यस्तताओं के कारण चाहकर भी उन्हें समय नहीं दे पाते. ऐसे में अगर बुजुर्ग अपने पोते-पोतियों और नाती-नातिनों के साथ समय बिताएं, तो वे समय को काटने के बजाय उसका आनंद ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि सीबीएसई की यह पहल सराहनीय है और इससे बुजुर्गों का मन हमेशा प्रसन्न और सक्रिय रहेगा.

इस पहल को लेकर छात्रों में भी उत्साह है. उनका मानना है कि इससे उन्हें अपने बुजुर्गों के और करीब आने का मौका मिलेगा. छात्रों ने कहा कि आज के दौर में बुजुर्ग अक्सर घर में अकेलापन महसूस करते हैं और खुद को दुनिया से अलग-थलग समझने लगते हैं. ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से उन्हें सुकून मिलता है और उनका मन भी खुश रहता है.