अब किताबों के साथ रिश्तों की पढ़ाई, स्कूलों में बुजुर्गों की एंट्री!
धनबाद के लोगों ने स्कूलों में बुजुर्गों के साथ रिश्तों पर खास प्रोग्राम आयोजित करने की CBSE की पहल की तारीफ की है.
Published : April 2, 2026 at 8:50 PM IST
धनबाद: स्कूलों में अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि रिश्तों और संस्कारों को मजबूत करने की भी पहल शुरू हो गई है. सीबीएसई के नए निर्देश के तहत बच्चों और उनके दादा-दादी, नाना-नानी के बीच जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में खास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसका मकसद जहां बच्चों को पारिवारिक मूल्यों से जोड़ना है, वहीं बुजुर्गों के अकेलेपन को भी दूर करना है.
धनबाद के डीएवी कोयला नगर स्कूल में भी इस पहल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है. स्कूल प्रबंधन का मानना है कि यह कदम समाज में पीढ़ियों के बीच बढ़ती दूरी को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा.
डीएवी कोयला नगर के प्राचार्य एनएन श्रीवास्तव ने कहा कि समाज में 70 वर्ष से अधिक उम्र के कई वरिष्ठ नागरिक खुद को अकेला महसूस करते हैं. आज के समय में बेटा-बहू अपनी व्यस्तताओं के कारण चाहकर भी उन्हें समय नहीं दे पाते. ऐसे में अगर बुजुर्ग अपने पोते-पोतियों और नाती-नातिनों के साथ समय बिताएं, तो वे समय को काटने के बजाय उसका आनंद ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि सीबीएसई की यह पहल सराहनीय है और इससे बुजुर्गों का मन हमेशा प्रसन्न और सक्रिय रहेगा.
इस पहल को लेकर छात्रों में भी उत्साह है. उनका मानना है कि इससे उन्हें अपने बुजुर्गों के और करीब आने का मौका मिलेगा. छात्रों ने कहा कि आज के दौर में बुजुर्ग अक्सर घर में अकेलापन महसूस करते हैं और खुद को दुनिया से अलग-थलग समझने लगते हैं. ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से उन्हें सुकून मिलता है और उनका मन भी खुश रहता है.
वहीं बुजुर्गों ने भी इस पहल का स्वागत किया है और इसे समाज के लिए जरूरी कदम बताया है. बुजुर्गों का कहना है कि परिवार के मुख्य संरक्षक दादा-दादी ही होते हैं और उनका सम्मान बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि सीबीएसई की यह पहल न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि भविष्य में यह बच्चों को अपने बुजुर्गों का सम्मान करना भी सिखाएगी।
कुल मिलाकर, सीबीएसई की यह पहल बदलते समय में रिश्तों को फिर से जोड़ने की एक सकारात्मक कोशिश है. यह न सिर्फ बच्चों को संस्कार और पारिवारिक मूल्यों से जोड़ेगी, बल्कि बुजुर्गों को सम्मान, अपनापन और जीने की नई ऊर्जा भी देगी. अगर ऐसे प्रयास लगातार होते रहे, तो आने वाले समय में समाज और परिवार दोनों ही ज्यादा मजबूत और संवेदनशील बनेंगे.
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