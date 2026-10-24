धनबाद नगर निगम के कर्मियों की भूख हड़ताल, 25 सूत्री मांगों को लेकर बुलंद की आवाज
25 सूत्री मांगों को लेकर धनबाद नगर निगम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : October 24, 2026 at 5:14 PM IST
धनबाद: लंबित मांगों को लेकर धनबाद नगर निगम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. शनिवार को अखिल भारतीय मजदूर संगठन की जिला इकाई के नेतृत्व में निगम कर्मियों ने मुख्यालय के बाहर एक दिवसीय भूख हड़ताल की. 25 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित इस आंदोलन के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों और निगम के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. वहीं, प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल तक पहुंचने वाले कर्मचारियों को कथित तौर पर रोकने और धमकाने का आरोप लगाया है.
धनबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए. मजदूर नेता अंजनी कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल होने के लिए दूर-दराज आ रहे सफाई कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया. उनके मुताबिक, कुछ कर्मियों को नौकरी से हटाने और वेतन काटने की धमकी भी दी गई. हालांकि, इन आरोपों पर निगम प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है.
सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया
आंदोलन के दौरान सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा. यूनियन नेताओं ने 23 अक्टूबर को बैंक मोड़ इलाके में हुए हादसे का हवाला देते हुए बताया कि डिवाइडर की सफाई के दौरान एक कर्मचारी तेज रफ्तार कार की चपेट में आ गया था. हादसे में उसकी कमर की हड्डी टूट गई और फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. यूनियन का कहना है कि यदि कर्मचारियों का ईएसआईसी (ESIC) पंजीकरण सुनिश्चित होता, तो उन्हें इलाज से जुड़ी सुविधाएं मिल सकती थीं.
25 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन
कर्मचारियों ने अपनी 25 सूत्री मांगों के जरिए निगम प्रशासन से कई लंबित मामलों के समाधान की मांग की है. इनमें बोनस में बढ़ोतरी, स्थायी और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में सुधार, सातवें वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान और नियमानुसार एसीपी (ACP) का लाभ देना शामिल है. इसके अलावा भविष्य निधि (PF) की राशि समय पर जमा करने, प्रत्येक माह वेतन पर्ची जारी करने और कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने की मांग भी उठाई गई.
यूनियन ने सफाई कार्यों में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की भी मांग की है. मजदूर नेताओं का कहना है कि कर्मचारियों से काम लेने के साथ-साथ उनके अधिकारों, वेतन और सुरक्षा का ध्यान रखना भी निगम प्रशासन की जिम्मेदारी है. यूनियन अध्यक्ष अंजनी कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि मजदूरों के अधिकार, सम्मान और सुरक्षित कार्यस्थल के लिए है.
व्यापक आंदोलन की चेतावनी
यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. संगठन की ओर से नगर आयुक्त, महापौर और श्रम विभाग को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपने की बात कही गई है. अब निगाहें नगर निगम प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं. देखना होगा कि कर्मचारियों की 25 सूत्री मांगों पर प्रशासन क्या रुख अपनाता है और लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए क्या पहल की जाती है.
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