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धनबाद नगर निगम के कर्मियों की भूख हड़ताल, 25 सूत्री मांगों को लेकर बुलंद की आवाज

धनबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: लंबित मांगों को लेकर धनबाद नगर निगम के कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. शनिवार को अखिल भारतीय मजदूर संगठन की जिला इकाई के नेतृत्व में निगम कर्मियों ने मुख्यालय के बाहर एक दिवसीय भूख हड़ताल की. 25 सूत्री मांगों को लेकर आयोजित इस आंदोलन के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों और निगम के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. वहीं, प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल तक पहुंचने वाले कर्मचारियों को कथित तौर पर रोकने और धमकाने का आरोप लगाया है.

धनबाद नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए. मजदूर नेता अंजनी कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल होने के लिए दूर-दराज आ रहे सफाई कर्मचारियों पर दबाव बनाया गया. उनके मुताबिक, कुछ कर्मियों को नौकरी से हटाने और वेतन काटने की धमकी भी दी गई. हालांकि, इन आरोपों पर निगम प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है.