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होल्डिंग टैक्स में 10 % वृद्धि वापस लेने की मांग करेगा धनबाद नगर निगम, बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव मंजूर

बैठक में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोत्तरी का विरोध ( Etv bharat )

धनबाद: नगर निगम ने राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में की गई 10% बढ़ोतरी का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है. निगम बोर्ड की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया. अब नगर निगम सरकार को पत्र भेजकर बढ़ी हुई दरों को निरस्त करने की मांग करेगा. बोर्ड की तीसरी बैठक में पार्षदों ने शहर की पेयजल, सफाई, नाली और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत समस्याओं के साथ निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए.

बैठक में होल्डिंग टैक्स वृद्धि का मामला रहा प्रमुख

धनबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में आम जनता से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में होल्डिंग टैक्स वृद्धि का मामला प्रमुख रहा. राज्य सरकार की ओर से होल्डिंग टैक्स में 10 % की बढ़ोतरी किए जाने पर निगम बोर्ड ने कड़ा विरोध दर्ज कराया. बैठक में मेयर संजीव सिंह ने कहा कि इस बढ़ोतरी से शहरवासियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा. उन्होंने सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की.

बैठक में होल्डिंग टैक्स में बढ़ोत्तरी का विरोध (Etv Bharat)

बढ़े टैक्स का विरोध

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधिकांश पार्षदों ने भी बढ़े हुए टैक्स का विरोध किया और कहा कि पहले से ही लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं. ऐसे में टैक्स बढ़ाना उचित नहीं है. इसके बाद बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया.

शहर की बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा

बैठक में शहर की बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई. पार्षदों ने विभिन्न वार्डों में पेयजल संकट, जाम नालियों, खराब स्ट्रीट लाइट और नियमित सफाई नहीं होने की समस्याएं उठाई गई. उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.