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धनबाद के एक निजी अस्पताल पर निगम का शिकंजा, 3.27 करोड़ का जुर्माना, अवैध हिस्से हटाने का निर्देश

धनबाद नगर निगम ने कई नियमों का उल्लंघन करने पर एक निजी अस्पताल पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है.

Dhanbad Municipal Corporation
धनबाद नगर निगम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 31, 2026 at 7:06 PM IST

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धनबाद: नगर निगम ने शहर के एक निजी हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 करोड़ 27 लाख 64 हजार 750 रुपये का जुर्माना लगाया है. निगम की जांच में अस्पताल परिसर में स्वीकृत मानचित्र से अधिक निर्माण, पार्किंग नियमों के उल्लंघन और अग्नि सुरक्षा मानकों में खामियां सामने आने के बाद यह आदेश जारी किया गया है.

निगम ने अवैध निर्माण हटाने और सभी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना होने पर भवन का अवैध हिस्सा तोड़ा जाएगा, सीलिंग की जाएगी और अन्य कानूनी कार्रवाई भी होगी.

धनबाद के एक निजी अस्पताल पर निगम का शिकंजा (Etv Bharat)

भवन वाद संख्या 05/2025 के तहत धनबाद नगर निगम ने हॉस्पिटल की विस्तृत जांच कराई. संयुक्त निरीक्षण, मापी और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि अस्पताल में स्वीकृत भवन मानचित्र से अधिक निर्माण किया गया है. जांच में अतिरिक्त तल और अतिरिक्त क्षेत्रफल के निर्माण के साथ-साथ पार्किंग व्यवस्था में भी नियमों का उल्लंघन पाया गया.

नगर निगम के आदेश के अनुसार, अस्पताल प्रबंधन को 3 करोड़ 27 लाख 64 हजार 750 रुपये निगम के खाते में जमा करने होंगे. इसके अलावा 1335.30 वर्गमीटर अवैध और असमायोज्य निर्माण को तय समय सीमा के भीतर हटाना होगा. अस्पताल को स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था बहाल करने और भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण फायर सेफ्टी एनओसी समेत सभी अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है.

नगर निगम ने साफ किया है कि यदि तय समय के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा. इसके अलावा भवन को सील करने, बकाया राशि की वसूली और अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी.

निगम ने इस कार्रवाई के साथ सभी अस्पतालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और भवन स्वामियों को भी चेताया है कि वे स्वीकृत नक्शे, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी समेत सभी भवन नियमों का पालन करें. नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

वहीं, हॉस्पिटल प्रबंधक हरेंद्र सिंह का कहना है कि अभी तक उन्हें धनबाद नगर निगम की ओर से कोई आधिकारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन नियमानुसार अपना जवाब प्रस्तुत करेगा.

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