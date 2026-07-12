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सांसद ढुल्लू महतो ने विधायक अरूप चटर्जी को भेजा 2 करोड़ का मानहानि नोटिस, सात दिन में मांगा जवाब

धनबाद: सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से 2 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि विधायक द्वारा हाल में आयोजित प्रेस वार्ता और उसके बाद विभिन्न प्रिंट, डिजिटल एवं सोशल मीडिया मंचों पर सांसद और उनके परिवार के खिलाफ झूठे, निराधार तथा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले बयान दिए गए.

आरोपों के प्रसारण से पहुंचा नुकसान

नोटिस के अनुसार इन आरोपों का व्यापक स्तर पर प्रसारण और प्रकाशन हुआ, जिससे सांसद की सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है. सांसद का पक्ष है कि लगाए गए आरोप तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं हैं तथा उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से लगाए गए.

मानसिक पीड़ा और सामाजिक असहजता का जिक्र

कानूनी नोटिस में कहा गया है कि इन बयानों के कारण सांसद और उनके परिवार को मानसिक पीड़ा, सामाजिक असहजता और मानहानि का सामना करना पड़ा. नोटिस में विधायक अरूप चटर्जी से सात दिनों के भीतर बिना शर्त सार्वजनिक लिखित माफी मांगने, सभी आरोप वापस लेने और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से संबंधित वीडियो, पोस्ट व अन्य सामग्री हटाने की मांग की गई है.

इसके अलावा भविष्य में इस तरह के किसी भी कथित झूठे या मानहानिकारक बयान से परहेज करने तथा प्रतिष्ठा को हुई कथित क्षति के एवज में ₹2 करोड़ की क्षतिपूर्ति देने की भी मांग नोटिस में की गई है.

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