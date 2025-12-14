केंदुआडीह गैस रिसाव से प्रभावित इलाके में पहुंचे सांसद ढुल्लू महतो, बीसीसीएल सीएमडी पर लगाए गंभीर आरोप
धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने केंदुआडीह गैस रिसाव इलाके का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की.
धनबाद: सांसद ढुल्लू महतो ने आज केंदुआडीह गैस रिसाव से प्रभावित इलाके का दौरा किया. लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना. फिर उन्होंने डीसी से फोन पर बात कर सर्वे कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने की बात कही. वहीं उन्होंने बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए.
दरअसल, केंदुआडीह में जहरीली गैस का रिसाव लगातार जारी है. 14 दिन बीत जाने के बाद भी कार्बन मोनो ऑक्साइड की मात्रा खतरे के स्तर से काफी अधिक है. आए दिन लोगों की तबीयत बिगड़ रही है. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है. तमाम अधिकारी लोगों के विस्थापन की बात कह रहें हैं. वहीं लोग विस्थापित नहीं होना चाहते, बल्कि गैस रिसाव रोकने की मांग पर अड़े हैं. जिसके बाद सांसद ढुल्लू महतो ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की.
मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने कहा कि यहां बसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है. आसपास में आउटसोर्सिंग चल रही है. कानून को ताक पर रख आउटसोर्सिंग का संचालन हो रहा है. माइनिंग के बाद बालू भराई नहीं की गई. माफियाओं के द्वारा गलत ढंग से बालू भराई के नाम पर बिल का भुगतान कर लिया गया है, जिसकी जांच होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि जब से सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने योगदान दिया है, तब से और अधिक भ्रष्टाचार बढ़ गया है. सीएमडी के उपर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि वे इसकी जांच करवाएंगे, दोषी रहने पर इन्हें बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि डीसी से बातचीत हुई है. उन्हें लोगों की सर्वे के लिए आग्रह किया गया है, जो भी हो, यहां के लोगों की सहमति से हो.
सांसद ने कहा कि मामले को लेकर उन्होंने कोयला मंत्री से भी मुलाकात की थी. उनके निर्देश पर अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति की जानकारी ली. कोयला मंत्री के निर्देश के बाद ही जिला प्रशासन और राज्य सरकार एक्शन मोड में आई है.
