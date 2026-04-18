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धनबाद में एयरपोर्ट की मांग फिर तेज, सांसद ने केंद्र से की पहल की मांग

धनबादः कोयलांचल में लंबे समय से लंबित हवाई अड्डा निर्माण को लेकर एक बार फिर राजनीतिक सक्रियता तेज हो गई है. धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु से मुलाकात कर इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को जल्द शुरू करने की मांग उठाई है. इस दौरान उन्होंने मंत्री को एक विस्तृत अनुस्मारक पत्र भी सौंपा.

सांसद ने अपने पत्र में धनबाद के तोपचांची क्षेत्र को “हरित क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा” के लिए उपयुक्त बताते हुए कहा कि यहां भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वर्ष 1987 से बंद पड़े धनबाद हवाई अड्डा के कारण क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी बाधित है. जिससे औद्योगिक और शैक्षणिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ा है.

इस पत्र में तोपचांची की कनेक्टिविटी को भी प्रमुखता से रखा गया है. सांसद ने बताया कि यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (ग्रैंड ट्रंक रोड) पर स्थित है, जिससे दिल्ली, कोलकाता और हजारीबाग से बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध है. साथ ही गोमो रेलवे जंक्शन के निकट होने से यह मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट के लिए भी आदर्श स्थान बनता है. गिरिडीह जिले से सटे होने के कारण पारसनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी इस हवाई अड्डे से बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद जताई गई है.

सांसद ढुल्लू महतो ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ मुलाकात की. (ETV Bharat)

सांसद ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि झारखंड सरकार को भूमि आवंटन के लिए शीघ्र निर्देश जारी किए जाएं और दोनों सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर इस परियोजना को गति दी जाए. उन्होंने इस पर लगातार निगरानी रखने की भी मांग की.