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धनबाद के निरसा में सियासी संग्राम का ऐलान, 15 जुलाई को बीजेपी और मासस आमने-सामने, हाई अलर्ट पर प्रशासन

धनबाद: कोयलांचल की सियासी जंग में 15 जुलाई को बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है. धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच राजनीतिक तनातनी अब खुलकर सबके सामने आ गई है. दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब दोनों ने एक ही दिन अपने-अपने समर्थकों के साथ जनसभा और शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है.

ढुल्लू महतो और अरूप चटर्जी के बीच शक्ति प्रदर्शन की होड़

सांसद ढुल्लू महतो 15 जुलाई को निरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे जबकि इसके जवाब में मासस विधायक अरूप चटर्जी ने भी उसी दिन अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा की है. ऐसे में दोनों राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर क्षेत्र का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है. प्रशासन को भी किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.