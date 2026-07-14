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धनबाद के निरसा में सियासी संग्राम का ऐलान, 15 जुलाई को बीजेपी और मासस आमने-सामने, हाई अलर्ट पर प्रशासन

धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और विधायक अरूप चटर्जी दोनों ने 15 जुलाई को निरसा में जनसभा और शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है.

MLA Arup Chatterjee – MP Dhullu Mahto
सांसद ढुल्लू महतो और विधायक अरूप चटर्जी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 8:50 PM IST

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धनबाद: कोयलांचल की सियासी जंग में 15 जुलाई को बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है. धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच राजनीतिक तनातनी अब खुलकर सबके सामने आ गई है. दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों से आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब दोनों ने एक ही दिन अपने-अपने समर्थकों के साथ जनसभा और शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है.

ढुल्लू महतो और अरूप चटर्जी के बीच शक्ति प्रदर्शन की होड़

सांसद ढुल्लू महतो 15 जुलाई को निरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे जबकि इसके जवाब में मासस विधायक अरूप चटर्जी ने भी उसी दिन अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा की है. ऐसे में दोनों राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर क्षेत्र का सियासी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया है. प्रशासन को भी किसी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

धनबाद के निरसा में सियासी संग्राम का ऐलान (Etv Bharat)

जनसभा और शक्ति प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन सतर्क

सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि निरसा की जनता, विकास विरोधी राजनीति करने वालों को करारा जवाब देगी. दूसरी ओर विधायक अरूप चटर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनीतिक चुनौती का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सांसद निरसा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो मासस भी बाघमारा में बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी. इधर, दोनों दलों के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

दोनों आयोजनों पर प्रशासन की लगातार नजर रहेगी. पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है ताकि कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी रहे: आदित्य रंजन, उपायुक्त

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निरसा में भाजपा और मासस आमने सामने
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आम सभा को लेकर धनबाद में हाई अलर्ट
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