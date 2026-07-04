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सांसद ढुल्लू महतो का दावा, गैंगस्टर प्रिंस खान ने दी जान से मारने की धमकी

धनबाद: निरसा के विधायक अरूप चटर्जी के बाद, अब धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने भी गैंगस्टर प्रिंस खान पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. सांसद ढुल्लू महतो का दावा है कि फरार गैंगस्टर प्रिंस खान उन्हें लगातार व्हाट्सएप मैसेज और फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दे रहा है.

सांसद ढुल्लू महतो ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखित रूप में इस पूरे मामले की जानकारी दी है. साथ ही, धनबाद के SSP को भी मौखिक रूप से स्थिति से अवगत कराया गया है.

सांसद ढुल्लू महतो की प्रेस वार्ता (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें कई धमकी भरे कॉल और मैसेज मिले हैं. उनका आरोप है कि कुछ अपराधी अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि वे ऐसी धमकियों से न तो डरेंगे और न ही पीछे हटेंगे.

इस बीच, ढुल्लू महतो ने झारखंड में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब व्यापारियों, विपक्षी सांसद और यहां तक ​​कि सत्ताधारी पार्टी के विधायकों को भी अपराधियों से धमकियां मिल रही हैं, तो यह राज्य की बिगड़ती कानून-व्यवस्था की गंभीर तस्वीर पेश करता है. सांसद ने जोर देकर कहा कि अगर झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है, तो संगठित अपराध और अपराधियों के ख़िलाफ कानूनी दायरे में रहकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा.

विधायक अरुप चटर्जी ने सांसद और गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज करायी शिकायत

इससे पहले, विधायक अरूप चटर्जी ने आरोप लगाया था कि गैंगस्टर प्रिंस खान ने वीडियो, ऑडियो कॉल और धमकी भरे मैसेज भेजकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी है. उन्होंने सांसद ढुल्लू महतो पर भी आरोप लगाए थे और इस मामले में गैंगस्टर और सांसद दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. अब सांसद ने भी प्रिंस खान पर आरोप लगाए हैं.