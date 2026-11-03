धनबाद के मूनिडीह कोलियरी को मिला 5-स्टार रेटिंग अवार्ड, कोयला राज्य मंत्री ने बीसीसीएल सीएमडी को सौंपा सम्मान
धनबाद की मूनिडीह कोलियरी को 5 स्टार रेटिंग अवार्ड मिला है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 12:40 AM IST
धनबादः जिला की कोलियरी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसके लिए कोलियरी को अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है.
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के पश्चिमी झरिया क्षेत्र (WJ Area) अंतर्गत धनबाद के मूनिडीह कोलियरी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्टता का परचम लहराया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भूमिगत खदानों की स्टार रेटिंग मूल्यांकन प्रक्रिया में मूनिडीह कोलियरी ने 92 प्रतिशत अंक हासिल किया है. जिससे मूनिडीह कोलियरी ने प्रतिष्ठित 5-स्टार रेटिंग पुरस्कार अपने नाम किया है.
सोमवार 2 नवंबर 2026 को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह 'खनिक शौर्य श्रमाय समर्पितम्' में बीसीसीएल को यह सम्मान प्रदान किया गया. केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल और पश्चिमी झरिया क्षेत्र के महाप्रबंधक वी. विजय कुमार को यह पुरस्कार सौंपा है.
इस समारोह में कोयला मंत्रालय के अपर सचिव सनोज कुमार झा और कोयला नियंत्रक संगठन के कोयला नियंत्रक सतिश कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. धनबाद के मूनिडीह कोलियरी को मिला यह सम्मान खदान के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों के सामूहिक प्रयास, समर्पण और बेहतर कार्यप्रणाली की पहचान है. इस उपलब्धि से बीसीसीएल के साथ-साथ पूरे कोयलांचल के साथ-साथ झारखंड राज्य का भी गौरव बढ़ा है.
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