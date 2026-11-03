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धनबाद के मूनिडीह कोलियरी को मिला 5-स्टार रेटिंग अवार्ड, कोयला राज्य मंत्री ने बीसीसीएल सीएमडी को सौंपा सम्मान

5-स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह 'खनिक शौर्य श्रमाय समर्पितम्' में बीसीसीएल को सम्मान (रायपुर, छत्तीसगढ़) ( ETV Bharat )

धनबादः जिला की कोलियरी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसके लिए कोलियरी को अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है.

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) के पश्चिमी झरिया क्षेत्र (WJ Area) अंतर्गत धनबाद के मूनिडीह कोलियरी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्टता का परचम लहराया है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भूमिगत खदानों की स्टार रेटिंग मूल्यांकन प्रक्रिया में मूनिडीह कोलियरी ने 92 प्रतिशत अंक हासिल किया है. जिससे मूनिडीह कोलियरी ने प्रतिष्ठित 5-स्टार रेटिंग पुरस्कार अपने नाम किया है.