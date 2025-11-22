ETV Bharat / state

धनबाद विधायक राज सिन्हा को मिला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान, सहायक कमांडेंट सहित कइयों को राज्यपाल ने किया सम्मानित

उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार ग्रहण करते विधायक राज सिन्हा ( सौ. विधायक राज सिन्हा सोशल मीडिया हैंडल (X) )