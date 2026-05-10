प्रशासन के आश्वासन पर विधायक राज सिन्हा का अनशन खत्म, धनबाद-बोकारो मार्ग खोलने के लिए वैज्ञानिकों से ली जाएगी राय
प्रशासन के आश्वासन के बाद धनबाद विधायक का आमरण अनशन समाप्त हो गया है.
Published : May 10, 2026 at 6:00 PM IST
धनबाद: कोयला नगरी धनबाद के केंदुआडीह में भू-धंसान के बाद बंद पड़े धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग को फिर से खोलने की मांग को लेकर विधायक राज सिन्हा का 24 घंटे का आमरण अनशन समाप्त हो गया है. जिला प्रशासन ने सोमवार को वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक आयोजित करने का भरोसा दिया. जिसके बाद विधायक ने अपना अनशन खत्म किया. करीब 27 दिनों से सड़क बंद रहने से आम जनता, व्यवसायियों और दैनिक यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
भू-धंसान के बाद से बंद है सड़क पर यातायात
धनबाद के केंदुआडीह क्षेत्र में भू-धंसान की घटना के बाद एहतियात के तौर पर धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग पर यातायात रोक दिया गया था. तब से इस महत्वपूर्ण सड़क पर आवाजाही बंद है. सड़क बंद होने से लोगों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ गई है. स्थानीय व्यापारियों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है.
सड़क को फिर से खोलने की मांग
मुख्य मार्ग को जल्द चालू कराने की मांग को लेकर विधायक राज सिन्हा 24 घंटे के अनशन पर बैठे थे. उन्होंने कहा कि इतने दिनों के बाद भी सड़क खोलने की दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया गया. उनके अनुसार माडा द्वारा लगभग 15 फीट तक खुदाई कर जांच की गई, लेकिन जमीन के नीचे न आग के प्रमाण मिले और न ही गैस रिसाव के संकेत. ऐसे में आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ सड़क को चालू किया जा सकता है.
विधायक ने वैकल्पिक मार्ग की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि रात के समय इस रास्ते से तेज गति से हाइवा और ट्रकों का परिचालन हो रहा है. जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है. इसकी जानकारी उन्होंने धनबाद के एसएसपी को भी दी है.
धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि देश आज आधुनिक तकनीक से बड़े-बड़े निर्माण कार्य कर रहा है. जब ऊंचाई पर चिनाब ब्रिज जैसी परियोजनाएं सफल हो सकती हैं, तो धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग को दोबारा चालू करना कोई असंभव कार्य नहीं है.
पीबी एरिया बीसीसीएल के जीएम पहुंचे अनशन स्थल
इस दौरान पीबी एरिया, बीसीसीएल के जीएम जीसी साहा भी अनशन स्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि सड़क बंद रखने का निर्णय पूरी तरह सुरक्षा मानकों और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है. विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
लगभग 24 घंटे तक चले अनशन के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार को वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ समीक्षा बैठक कराने का आश्वासन दिया. इसके बाद विधायक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया. अब क्षेत्र के लोगों और व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बैठक के बाद मुख्य मार्ग को खोलने पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा.
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