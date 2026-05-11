जेटेट भाषा विवाद पर भाजपा का हमला, MLA राज सिन्हा और रागिनी सिंह ने सरकार को घेरा
जेटेट भाषा विवाद को लेकर भाजपा विधायक राज सिन्हा और रागिनी सिंह ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की.
Published : May 11, 2026 at 8:27 PM IST
धनबाद: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने के मुद्दे पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है. कांग्रेस के भीतर भी इस फैसले को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. भाजपा ने इसे झारखंड की बड़ी आबादी का अपमान बताते हुए सरकार को घेरा है. धनबाद विधायक राज सिन्हा और झरिया विधायक रागिनी सिंह ने सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है.
धनबाद विधायक राज सिन्हा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार के दिमाग में कीड़ा घुस गया है, जो धीरे-धीरे उसे अंदर से खा रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो सरकार को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा.
राज सिन्हा ने कहा कि झारखंड के अधिकांश जिलों में भोजपुरी, मगही और अंगिका व्यापक रूप से बोली जाती हैं. पलामू, गढ़वा, बोकारो, धनबाद, रांची और संथाल परगना तक इन भाषाओं का प्रभाव है. इसके बावजूद इन्हें जेटेट की नियमावली से हटाना लाखों लोगों की भावनाओं के साथ अन्याय है. उन्होंने कहा कि सरकार के ही एक मंत्री ने इस मुद्दे पर बिगुल फूंका है और अब इसके समाधान के लिए समिति बनाई गई है. यह कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय बन गया है.
झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि भाषा किसी क्षेत्र या राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि लोगों की पहचान और सम्मान से जुड़ा विषय है. उन्होंने कहा कि हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए और भोजपुरी, मगही तथा अंगिका को नियमावली से हटाना इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों का अपमान है.
रागिनी सिंह ने कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो इन भाषाओं से जुड़े हैं और उन्हें भी समान सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक जोरदार आंदोलन करेगी.
दरअसल, इस मुद्दे ने सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर भी असहज स्थिति पैदा कर दी है. राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर पार्टी का आधिकारिक रुख स्पष्ट करने की मांग की है. उनका कहना है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वालों की राज्य में बड़ी आबादी है और इन भाषाओं को जेटेट नियमावली से बाहर रखना सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता. इस पूरे विवाद को देखते हुए राज्य सरकार ने एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी पहली बैठक 17 मई को प्रस्तावित है.
जेटेट भाषा विवाद अब सरकार और संगठन दोनों के लिए चुनौती बनता जा रहा है. एक ओर कांग्रेस के भीतर इस पर मतभेद सामने आ रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे बड़ा जनभावनात्मक मुद्दा बनाकर सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है.
यह भी पढ़ें:
क्या जेटेट भाषा विवाद सरकार की है सोची समझी साजिश? समाधान के लिए कमेटी बनाने पर राजनीतिक दलों और एक्सपर्ट की क्या है राय?
JTET नियमावली में से भोजपुरी, मगही, अंगिका को हटाना अन्याय, जनता नहीं करेगी माफः भानु प्रताप शाही
JTET क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटी भोजपुरी, मगही और अंगिका, राजद की मुख्यमंत्री से पुनर्विचार करने की मांग