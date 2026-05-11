ETV Bharat / state

जेटेट भाषा विवाद पर भाजपा का हमला, MLA राज सिन्हा और रागिनी सिंह ने सरकार को घेरा

धनबाद: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को बाहर किए जाने के मुद्दे पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है. कांग्रेस के भीतर भी इस फैसले को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. भाजपा ने इसे झारखंड की बड़ी आबादी का अपमान बताते हुए सरकार को घेरा है. धनबाद विधायक राज सिन्हा और झरिया विधायक रागिनी सिंह ने सरकार से इस निर्णय को तत्काल वापस लेने की मांग की है.

धनबाद विधायक राज सिन्हा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार के दिमाग में कीड़ा घुस गया है, जो धीरे-धीरे उसे अंदर से खा रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो सरकार को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा.

भाजपा विधायकों के बयान (Etv Bharat)

राज सिन्हा ने कहा कि झारखंड के अधिकांश जिलों में भोजपुरी, मगही और अंगिका व्यापक रूप से बोली जाती हैं. पलामू, गढ़वा, बोकारो, धनबाद, रांची और संथाल परगना तक इन भाषाओं का प्रभाव है. इसके बावजूद इन्हें जेटेट की नियमावली से हटाना लाखों लोगों की भावनाओं के साथ अन्याय है. उन्होंने कहा कि सरकार के ही एक मंत्री ने इस मुद्दे पर बिगुल फूंका है और अब इसके समाधान के लिए समिति बनाई गई है. यह कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय बन गया है.

झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि भाषा किसी क्षेत्र या राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि लोगों की पहचान और सम्मान से जुड़ा विषय है. उन्होंने कहा कि हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए और भोजपुरी, मगही तथा अंगिका को नियमावली से हटाना इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों का अपमान है.

रागिनी सिंह ने कहा कि झारखंड में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो इन भाषाओं से जुड़े हैं और उन्हें भी समान सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो भाजपा सड़क से लेकर सदन तक जोरदार आंदोलन करेगी.