झारखंड आंदोलनकारियों को 15 हजार पेंशन और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिले! धनबाद की जनक्रांति महासभा में गरजे जयराम महतो
धनबाद के तेतुलमारी में JLKM की जनक्रांति महासभा में विधायक जयराम महतो ने 140 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 29, 2026 at 8:53 PM IST
धनबाद: 8 लेन सड़क पर तेतुलमारी में स्थित शक्ति चौक के समीप JLKM की ओर से जनक्रांति महासभा का आयोजन किया गया. महासभा में मुख्य अतिथि के रूप में डुमरी विधायक और पार्टी सुप्रीमो डॉ. जयराम महतो शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने 140 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया. आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के साथ ही उनके संघर्ष, वर्तमान स्थिति और सरकार की ओर से मिल रही सुविधाओं पर सवाल उठाए. जयराम महतो ने कहा कि जिन आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से अलग झारखंड राज्य का सपना पूरा हुआ, आज वही आंदोलनकारी सम्मानजनक पेंशन और बेहतर इलाज के लिए परेशान हैं. सभा में उन्होंने आंदोलनकारियों की पेंशन से लेकर परिसीमन, MMDR कानून, खनिज संपदा की कथित लूट, कोयला चोरी और विधानसभा में उन्हें कम समय दिए जाने जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा.
आंदोलनकारियों की व्यथा और पेंशन की मांग
जनक्रांति महासभा में जयराम महतो ने सबसे पहले झारखंड आंदोलनकारियों की स्थिति का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वाले लोगों को आज महज साढ़े तीन हजार रुपये पेंशन मिल रही है. यह उनके संघर्ष और योगदान के अनुरूप नहीं है. उन्होंने सरकार से मांग की कि झारखंड आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले आंदोलनकारियों को 15 हजार रुपये और जेल नहीं जाने वाले आंदोलनकारियों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाए. इसके साथ ही आंदोलनकारियों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने की मांग की. उन्होंने कहा कि सरकार को निजी अस्पतालों में भी इनके इलाज की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें चिकित्सा के लिए भटकना नहीं पड़े.
विधानसभा में कम समय देने का आरोप
जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा की कार्यवाही के दौरान उन्हें बोलने का कम अवसर दिए जाने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में दूसरे नेताओं और विधायकों को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन उन्हें सीमित समय मिला. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार उनके सवालों से डरती है, इसलिए सदन में उन्हें खुलकर अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जाता. जयराम महतो के मुताबिक, विधानसभा जनता की समस्याओं को उठाने का मंच है और वहां हर जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का समान अवसर मिलना चाहिए.
परिसीमन पर केंद्र सरकार से सवाल
देश में प्रस्तावित परिसीमन की चर्चा पर भी जयराम महतो ने अपनी बात रखी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कहा कि यदि बढ़ती जनसंख्या के आधार पर सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ाई जाती है तो उसी अनुपात में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए. उन्होंने टुंडी विधानसभा का उदाहरण देते हुए कहा कि परिसीमन के बाद विधानसभा क्षेत्रों का स्वरूप बदल सकता है और नए विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आ सकते हैं. लेकिन केवल जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा. नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विद्यालय और कारखाने बनने चाहिए. डॉक्टरों और शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए.
MMDR कानून और खनिज पर अधिकार
महासभा में MMDR यानी खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) कानून का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. जयराम महतो ने कहा कि झारखंड कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे बहुमूल्य खनिजों से समृद्ध है. इसके बावजूद राज्य को अपनी खनिज संपदा का अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने खनिजों पर टैक्स और राजस्व के अधिकार को लेकर केंद्र सरकार से झारखंड के हितों का ध्यान रखने की मांग की. उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से होने वाली कमाई का उचित हिस्सा राज्य के खजाने में पहुंचना चाहिए. इस राजस्व का इस्तेमाल अस्पताल, विद्यालय, सड़क, उद्योग और रोजगार के अवसर विकसित करने में किया जा सकता है. उन्होंने MMDR कानून का अपनी शर्तों पर समर्थन देने की बात कही है.
कोयला चोरी और भ्रष्टाचार पर हमला
जयराम महतो ने झारखंड में कथित अवैध कोयला कारोबार और खनिजों की चोरी को लेकर भी सरकार तथा प्रशासन पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने अधिकारियों, माफियाओं और राजनीतिक संरक्षण की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि झारखंड किसी अधिकारी या माफिया की निजी जागीर नहीं है. यह यहां की जनता का राज्य है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार कोयला चोरी और अवैध कारोबार पर रोक नहीं लगाती है तो जनता खुद इसके खिलाफ खड़ी होगी. उन्होंने अपने समर्थकों से भी इस लड़ाई के लिए तैयार रहने की अपील की.
बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा
अपने संबोधन में उन्होंने बेरोजगारी और युवाओं के पलायन को झारखंड की बड़ी समस्या बताया. उन्होंने कहा कि जिस राज्य की जमीन से देश को कोयला और दूसरे खनिज मिलते हैं, उसी राज्य के नौजवान रोजगार की तलाश में गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों की ओर जाने को मजबूर हैं. उन्होंने नेताओं की संपत्ति और आम जनता की आर्थिक बदहाली के बीच अंतर पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि यदि खनिज संपदा की चोरी रुके और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे तो झारखंड के परिवारों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है. उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि जनता के जीवन में बदलाव लाना होना चाहिए.
कुल मिलाकर शक्ति चौक के समीप आयोजित JLKM की जनक्रांति महासभा में जयराम महतो ने आंदोलनकारियों के सम्मान से लेकर झारखंड के आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों तक कई मुद्दे उठाए. एक ओर उन्होंने आंदोलनकारियों के लिए सम्मानजनक पेंशन और बेहतर इलाज की मांग की, तो दूसरी ओर परिसीमन में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता देने की बात कही. विधानसभा में कम समय दिए जाने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और खनिज संपदा की कथित लूट तथा कोयला चोरी के खिलाफ जनआंदोलन की चेतावनी भी दी. अब देखना होगा कि जनसभा में उठाए गए इन मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से क्या पहल की जाती है.
ये भी पढ़ें:
Special: जंगल के आतंक का हिसाब अब अदालत में होगा, पुलिसकर्मी, डॉक्टर और सरेंडर नक्सली देंगे गवाही
SPECIAL: नक्सलियों के बारूदी जाल से जंगलों को मुक्ति दिलाने में जुटे जवान, मानकी-मुंडा को मिली ग्रामीणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी