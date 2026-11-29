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झारखंड आंदोलनकारियों को 15 हजार पेंशन और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिले! धनबाद की जनक्रांति महासभा में गरजे जयराम महतो

जयराम महतो ( ETV Bharat )

धनबाद: 8 लेन सड़क पर तेतुलमारी में स्थित शक्ति चौक के समीप JLKM की ओर से जनक्रांति महासभा का आयोजन किया गया. महासभा में मुख्य अतिथि के रूप में डुमरी विधायक और पार्टी सुप्रीमो डॉ. जयराम महतो शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने 140 झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित किया. आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के साथ ही उनके संघर्ष, वर्तमान स्थिति और सरकार की ओर से मिल रही सुविधाओं पर सवाल उठाए. जयराम महतो ने कहा कि जिन आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से अलग झारखंड राज्य का सपना पूरा हुआ, आज वही आंदोलनकारी सम्मानजनक पेंशन और बेहतर इलाज के लिए परेशान हैं. सभा में उन्होंने आंदोलनकारियों की पेंशन से लेकर परिसीमन, MMDR कानून, खनिज संपदा की कथित लूट, कोयला चोरी और विधानसभा में उन्हें कम समय दिए जाने जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा.

आंदोलनकारियों की व्यथा और पेंशन की मांग