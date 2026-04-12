युद्ध विराम के बाद हज कमेटी और यात्रियों को बड़ी राहत, हज यात्रा के लिए होंगे रवाना
धनबाद से हज यात्रा पर जाने वाले यात्री अमेरिका-ईरान युद्ध विराम से काफी खुश हैं. वे हज यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं.
Published : April 12, 2026 at 3:52 PM IST
धनबाद: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच युद्ध विराम होने के बाद हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों में खुशी का माहौल है. हालांकि हज यात्रा की तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही थीं, लेकिन यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले हुए युद्ध विराम ने हज कमेटी और यात्रियों दोनों को बड़ी राहत दी है.
हज कमेटी के सदस्य मुफ्ती अब्दुल ने ईटीवी भारत की खास बातचीत में बताया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बावजूद पिछले 9 महीनों से हज यात्रा की तैयारी लगातार जारी थी. हज पर जाने वाले यात्री कमेटी के निर्देशानुसार किस्तों में राशि जमा करते रहे.
उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पूरी दुनिया में चिंता का माहौल था. हज पर जाने वाले लोग भी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि वे यात्रा कर पाएंगे या नहीं. लेकिन हज यात्रा शुरू होने से ठीक पहले हुए युद्ध विराम ने सभी को राहत दी है. भले ही यह युद्ध विराम अस्थायी हो, लेकिन इससे हज यात्रियों को काफी सुकून मिला है.
उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर ऊपर वाले की मर्जी रही, तो यह संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. इस वर्ष झारखंड से कुल 1555 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे, जबकि धनबाद जिले से 138 लोग शामिल होंगे. धनबाद से जाने वाले यात्रियों की फ्लाइट 20 अप्रैल को निर्धारित है, जबकि 19 अप्रैल को सभी को कोलकाता स्थित हज हाउस में रिपोर्ट करना होगा.
यात्रियों को पासपोर्ट और हेल्थ कार्ड के साथ कोलकाता हज हाउस पहुंचना होगा, जहां उन्हें टिकट और वीजा उपलब्ध कराया जाएगा. हज की यात्रा को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार पूरी तरह सक्रिय है. सिविल सर्जन की निगरानी में सभी जिलों में हज यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है. सरकार की ओर से सभी की सुरक्षा और निगरानी के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं.
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