ETV Bharat / state

युद्ध विराम के बाद हज कमेटी और यात्रियों को बड़ी राहत, हज यात्रा के लिए होंगे रवाना

धनबाद: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच युद्ध विराम होने के बाद हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों में खुशी का माहौल है. हालांकि हज यात्रा की तैयारियां पिछले कई महीनों से चल रही थीं, लेकिन यात्रा शुरू होने से कुछ दिन पहले हुए युद्ध विराम ने हज कमेटी और यात्रियों दोनों को बड़ी राहत दी है.

हज कमेटी के सदस्य मुफ्ती अब्दुल ने ईटीवी भारत की खास बातचीत में बताया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बावजूद पिछले 9 महीनों से हज यात्रा की तैयारी लगातार जारी थी. हज पर जाने वाले यात्री कमेटी के निर्देशानुसार किस्तों में राशि जमा करते रहे.

जानकारी देते हज कमेटी के सदस्य मुफ्ती अब्दुल (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण पूरी दुनिया में चिंता का माहौल था. हज पर जाने वाले लोग भी इस बात को लेकर असमंजस में थे कि वे यात्रा कर पाएंगे या नहीं. लेकिन हज यात्रा शुरू होने से ठीक पहले हुए युद्ध विराम ने सभी को राहत दी है. भले ही यह युद्ध विराम अस्थायी हो, लेकिन इससे हज यात्रियों को काफी सुकून मिला है.

उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर ऊपर वाले की मर्जी रही, तो यह संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. इस वर्ष झारखंड से कुल 1555 यात्री हज यात्रा पर जाएंगे, जबकि धनबाद जिले से 138 लोग शामिल होंगे. धनबाद से जाने वाले यात्रियों की फ्लाइट 20 अप्रैल को निर्धारित है, जबकि 19 अप्रैल को सभी को कोलकाता स्थित हज हाउस में रिपोर्ट करना होगा.