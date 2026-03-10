ETV Bharat / state

गोली से ज्यादा खतरनाक है प्रिंस खान की बोली, वासेपुर का अपराधी अब पूरे झारखंड पुलिस के लिए चुनौती

धनबाद का गैंगस्टर प्रिंस खान अब और खतरनाक होता जा रहा है. यह अब पूरे झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बन गया है.

GANGSTER PRINCE KHAN
प्रिंस खान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 10, 2026 at 6:43 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्टः प्रशांत कुमार

रांची: गैंग्स ऑफ वासेपुर की फिल्म में दिखाए गए हिंसक दृश्यों ने भले ही दर्शकों से तालियां बटोरी हों, लेकिन इसके हकीकत वाले किरदार बेहद खतरनाक हैं. इनकी बोली और गोली दोनों ही झारखंड में खौफ पैदा कर रही हैं. अब स्थिति यह है कि फिल्म के एक मजबूत किरदार की तरह प्रिंस खान पूरे झारखंड पुलिस पर भारी पड़ रहा है.

प्रिंस खान बना आफत

पहले धमकी, फिर धमकी दिए गए ठिकानों पर फायरिंग और उसके बाद फिर धमकी यह है कुख्यात अपराधी प्रिंस खान का काम करने का अंदाज. धनबाद के गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़ा यह मामूली अपराधी अब धनबाद से निकलकर पूरे झारखंड के लिए आफत बन चुका है. विदेश में बैठा प्रिंस अपने विश्वसनीय गुर्गों के दम पर कई जिलों में आतंक मचा रहा है. पासपोर्ट ऑफिस को चकमा देकर विदेश फरार हुआ प्रिंस अब न सिर्फ अपने परिवार के कुछ लोगों के लिए आफत है, बल्कि कई जिलों की वांटेड लिस्ट में पहले नंबर पर है.

जनार्दन पासवान का बयान (ETV Bharat)

धनबाद से निकलकर अन्य जिलों में फैला प्रिंस का आतंक

एक समय प्रिंस का आतंक सिर्फ धनबाद तक सीमित था, लेकिन अब उसका खौफ राजधानी रांची तक पहुंच चुका है. विदेश बैठा प्रिंस इतना मजबूत हो चुका है कि उसके एक कॉल से किसी भी कारोबारी के मन में जान जाने की चिंता सताने लगती है. इसी सप्ताह रांची में प्रिंस के इशारे पर एक रेस्टोरेंट संचालक के वेटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. सबसे हैरानी की बात यह रही कि रांची पुलिस हत्याकांड की जांच कर रही थी, उसी दौरान प्रिंस खान लगातार ऑडियो जारी करके रेस्टोरेंट संचालक को जान से मारने की धमकी दे रहा था.

डीजीपी को करनी पड़ी हाई लेवल मीटिंग

प्रिंस खान के दुस्साहसपूर्ण वारदात राजधानी में अंजाम देने के बाद झारखंड की डीजीपी भी सकते में आ गईं. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी ने प्रिंस खान को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और उसके गुर्गों पर जल्द से जल्द नकेल कसने के निर्देश दिए.

दहशत में विपक्ष

प्रिंस खान के बढ़ते खौफ को लेकर जहां पुलिस अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं विपक्ष के नेता भी चिंतित हैं. लोजपा के विधायक जनार्दन पासवान ने तो पूरे सिस्टम की पोल खोल दी जब उन्होंने बताया कि उनके दोस्त को भी प्रिंस खान की ओर से धमकी दी जा रही है.

कारोबारी बाहर शिफ्ट कर सकते हैं कारोबार

प्रिंस खान के गुर्गों ने लगभग दो दर्जन से ज्यादा कारोबारियों को धमकी दी है. इनमें रांची, पलामू और धनबाद जैसे शहरों के कारोबारी शामिल हैं. स्थिति यह है कि कुछ कारोबारी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रंगदारी देना शुरू कर चुके हैं, हालांकि वे इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते. नाम न छापने की शर्त पर एक कारोबारी ने बताया कि प्रिंस खान ने उनसे 1 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी.

पुलिस में शिकायत करने पर प्रिंस खान ने उनके परिवार के विभिन्न स्थानों पर रहने की जानकारी और तस्वीरें मोबाइल पर भेज दीं, जिससे वे डर गए और रंगदारी दे दी. लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो यहां के कारोबारी दूसरे राज्यों में जहां सुरक्षा ज्यादा है, वहां शिफ्ट हो जाएंगे. ऐसे में सरकार को ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी.

पैर में गोली मारकर खानापूर्ति कर रही पुलिस

झारखंड के कुछ कारोबारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि रांची सहित कुछ जिलों की पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पैर में गोली मार रही है. कारोबारियों के अनुसार यह सिर्फ आंखों में धूल झोंकना है. अपराधी को पकड़कर गोली मारना पुलिस की बहादुरी नहीं, बल्कि कमजोरी है.

विदेश में बैठकर भारत में फैला रहा खौफ

झारखंड पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए ढाई साल से ज्यादा हो चुके हैं. रेड कॉर्नर नोटिस के कारण उसकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है. जैसे ही वह गिरफ्तार होगा, मयंक की तरह प्रत्यार्पण की कार्रवाई होगी. लेकिन अब तक वह पकड़ा नहीं गया. पुलिस के अनुसार, रेड कॉर्नर नोटिस के बाद अगर वह दुबई से किसी अन्य देश भागेगा तभी पकड़ा जाएगा.

हालांकि पिछले ढाई साल से प्रिंस खान ने हवाई यात्रा नहीं की है, इसी वजह से वह पकड़ा नहीं जा सका. वह दुबई से ही अपने गैंग का संचालन कर रहा है. इंटरपोल ने इसकी जानकारी यूएई और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी दी है. दुबई में उसकी तलाश जारी है, हालांकि कुछ सूचनाओं के अनुसार वह पाकिस्तान भाग चुका है.

मोस्ट वांटेड है प्रिंस खान

धनबाद के गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़े प्रिंस खान एक कुख्यात अपराधी है. उसके खिलाफ दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं. सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने धनबाद जिले के केस में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जबकि एटीएस थाने के केस में पहले ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. 2021 से वह पुलिस को चकमा देकर विदेश में है. झारखंड एटीएस की जांच में सामने आया कि फरारी के दौरान वह शारजाह और दुबई जैसे शहरों में देखा गया. आखिरी बार उसका लोकेशन दुबई आया था. पासपोर्ट रद्द होने के बाद वह दुबई में फंसा हुआ है. मो. हैदर खान के नाम से बने प्रिंस खान का पासपोर्ट झारखंड पुलिस की पहल पर रद्द कराया जा चुका है. प्रिंस खान पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित है. धनबाद का रहने वाला प्रिंस बेहद खतरनाक अपराधी है. उसके ऊपर 60 से अधिक मामले दर्ज हैं.

धनबाद का वांटेड है प्रिंस

प्रिंस खान का असली नाम हैदर अली है. वह धनबाद के नया बाजार का रहने वाला है. 2021 में महताब आलम उर्फ नन्हे की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद फरार हो गया. दुबई में छिपकर वह अपने गैंग को चला रहा था, लेकिन पुलिस रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल वह पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका है. पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि प्रिंस अपने खौफ के बल पर हर महीने 2 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूलता है.

झारखंड और धनबाद पुलिस ने उसके कई गुर्गों को गिरफ्तार किया, हथियार और नकदी बरामद की. फरवरी 2026 में उसके घर पर कुर्की की कार्रवाई हुई और मार्च 2026 में उसके शूटर के साथ एनकाउंटर भी हुआ. लेकिन उसका आतंक लगातार बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें:

धनबाद में प्रिंस खान गैंग पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुठभेड़ के बाद फरार गुर्गा गिरफ्तार

'गोली मारे हैं अबकी बम से मारेंगे'- गैंगस्टर प्रिंस खान ने रेस्टोरेंट संचालक को दी धमकी

TAGGED:

धनबाद का गैंगस्टर प्रिंस खान
झारखंड पुलिस
प्रिंस खान का आतंक
झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर
GANGSTER PRINCE KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.