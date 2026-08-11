डायरिया के खिलाफ विशेष निगरानी में धनबाद का पूर्वी टुंडी इलाका, पिछले साल इस बीमारी ने ली थी 6 जान
डायरिया को लेकर धनबाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है. पूर्वी टुंडी इलाके पर खास ध्यान दिया जा रहा है.
Published : August 11, 2026 at 8:30 PM IST
धनबाद: पिछले साल अगस्त में पूर्वी टुंडी में डायरिया ने जिस तरह कहर बरपाया था, उसने स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी. करीब 30 गांवों में बीमारी फैलने और छह लोगों की मौत के बाद अब स्वास्थ्य विभाग उस घटना को सबक मानकर आगे बढ़ रहा है. इस बार बीमारी को फैलने से पहले रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में निगरानी, जागरूकता और बचाव के उपायों पर विशेष जोर दिया जा रहा है.
अगस्त 2025, पूर्वी टुंडी के लिए वह दौर आज भी डरावनी यादों से कम नहीं है. एक के बाद एक गांवों में डायरिया के मामले सामने आए और देखते ही देखते करीब 30 गांव इसकी चपेट में आ गए. लगभग 120 लोग बीमार पड़े, जबकि दो महीने के दौरान छह लोगों की जान चली गई. इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी के फैलाव के कारणों और उससे निपटने के तरीकों पर गंभीरता से काम शुरू किया. प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य टीमों की सक्रियता बढ़ाई गई और ग्रामीणों को बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक किया गया.
अब एक साल बाद तस्वीर बदलने की कोशिश है. पिछली घटना को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार नजर बनाए हुए है. खासकर बरसात के मौसम में दूषित पानी और अस्वच्छता से होने वाली बीमारियों को लेकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है. पूर्वी टुंडी के रघुनाथपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. लोगों को साफ पानी के इस्तेमाल, भोजन को सुरक्षित रखने और हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जा रही है.
स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है. डायरिया के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर घर पर इंतजार करने के बजाय तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की सलाह दी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि डायरिया के मामलों में सबसे बड़ा खतरा शरीर में पानी और जरूरी लवण की कमी का होता है. ऐसे में मरीज को समय पर ओआरएस और आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिलना बेहद जरूरी है.
पिछले साल की घटना के बाद इस बार स्वास्थ्य विभाग की कोशिश बीमारी के फैलने के बाद कार्रवाई करने के बजाय शुरुआती स्तर पर ही खतरे को पहचानने की है. ग्रामीणों को साफ पानी उपलब्ध कराने, स्वच्छता बनाए रखने और बीमारी के लक्षणों की तत्काल सूचना देने पर जोर दिया जा रहा है. यानी पिछले साल की त्रासदी अब स्वास्थ्य विभाग के लिए चेतावनी बन चुकी है. इस बार निगरानी और जागरूकता के जरिए कोशिश है कि डायरिया दोबारा महामारी का रूप न ले और किसी परिवार को पिछले साल जैसी त्रासदी का सामना न करना पड़े.
ये भी पढ़ें:
झारखंड में मानसून ने बढ़ाई चिंता, मलेरिया-डेंगू के मामले तेजी से बढ़े, रेड जोन में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम
धनबाद में डायरिया के प्रकोप से एक बच्चे की मौत, भेलाटांड़ बस्ती में सक्रिय हुआ स्वास्थ्य विभाग