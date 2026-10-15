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Durga Puja: 32 लाख की लागत से धनबाद के झारखंड मैदान का इको-फ्रेंडली पंडाल, अंडमान-निकोबार की आदिवासी संस्कृति की झलक

धनबाद: हीरापुर स्थित झारखंड मैदान में इस बार दुर्गापूजा के अवसर पर आस्था, कला और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. यहां करीब 32 लाख रुपये की लागत से शीश महल की थीम पर भव्य पूजा पंडाल तैयार किया गया है. इस पंडाल की सबसे बड़ी खासियत अंडमान-निकोबार की आदिवासी परंपरा और संस्कृति को दर्शाने की कोशिश है.

बांस, होगला पत्ता, जूट, नारियल के छिलके और पत्तों जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से पंडाल को आकर्षक रूप दिया गया है. आयोजकों का उद्देश्य केवल भव्यता दिखाना नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाना भी है. यही वजह है कि यह पंडाल इस बार धनबादवासियों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है.

धनबाद के झारखंड मैदान का इको-फ्रेंडली पंडाल (Etv Bharat)

दुर्गापूजा में पंडालों की भव्यता और अनूठी कलाकारी हर साल श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है. लेकिन धनबाद के झारखंड मैदान में इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा. करीब 32 लाख रुपये की लागत से तैयार इस पंडाल में शीश महल की थीम के साथ अंडमान-निकोबार की आदिवासी संस्कृति को दर्शाया गया है. पंडाल की बनावट से लेकर इसकी सजावट तक, हर हिस्से में पारंपरिक कला और प्राकृतिक सामग्रियों के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है.

इस पंडाल की सबसे बड़ी विशेषता इसका पूरी तरह इको-फ्रेंडली स्वरूप है. बांस, बांस की चटाई, होगला पत्ता, जूट, नारियल के छिलके और विभिन्न प्राकृतिक पत्तों से सजावट की गई है. कारीगरों ने इन सामग्रियों को हाथों से आकार देकर आकर्षक कलाकृतियां तैयार की हैं. इनकी बारीक कारीगरी पंडाल को एक अलग पहचान दे रही है. आधुनिक सजावट के दौर में प्राकृतिक संसाधनों से इतनी बड़ी संरचना तैयार करना अपने आप में खास पहल है.

अंडमान-निकोबार की आदिवासी संस्कृति की झलक (Etv Bharat)

पंडाल के माध्यम से अंडमान-निकोबार की आदिवासी परंपराओं और उनके रहन-सहन की झलक प्रस्तुत की गई है. आयोजकों की सोच है कि दुर्गापूजा केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित न रहे, बल्कि लोगों को अलग-अलग संस्कृतियों को जानने और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का अवसर भी मिले. प्राकृतिक सामग्रियों से तैयार यह पंडाल लोगों को यह संदेश दे रहा है कि रचनात्मकता और भव्यता के लिए प्लास्टिक और प्रदूषण फैलाने वाली सामग्रियों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है.

इको-फ्रेंडली पंडाल (Etv Bharat)

पर्यावरण संरक्षण आज एक बड़ी जरूरत है. ऐसे में त्योहारों के दौरान प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों का इस्तेमाल एक सकारात्मक पहल है. झारखंड मैदान का यह पूजा पंडाल इसी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है. अब श्रद्धालु पंडाल की कलाकारी के साथ अंडमान-निकोबार की आदिवासी संस्कृति की झलक भी करीब से देख सकेंगे.