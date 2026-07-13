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रॉयल्टी चालान की नई प्रक्रिया के विरोध में धनबाद में संवेदकों का प्रदर्शन, हाईकोर्ट में दायर करेंगे पीआईएल

धनबादः रॉयल्टी चालान की नई व्यवस्था के विरोध में सोमवार को जिला संवेदक संघ ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान बड़ी संख्या में संवेदकों ने कंबाइंड बिल्डिंग से रणधीर वर्मा चौक तक पैदल मार्च निकाला और राज्य सरकार तथा खनन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नई व्यवस्था लागू होने से सरकारी निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं और संवेदकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

वैध रॉयल्टी चालान भी नहीं मिल रहे

धरने को संबोधित करते हुए धनबाद जिला संवेदक संघ के अध्यक्ष आकाश रवानी ने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई नई रॉयल्टी चालान प्रक्रिया पूरी तरह अव्यावहारिक है. उन्होंने कहा कि सरकार जिस प्रकार के रॉयल्टी चालान की मांग कर रही है, उसकी व्यवस्था धनबाद में ही उपलब्ध नहीं है. जिले में अब तक बालू घाटों की नियमित बंदोबस्ती नहीं हुई है, जबकि गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री के वैध रॉयल्टी चालान भी आसानी से नहीं मिल पा रहे हैं. ऐसे में संवेदकों के लिए सरकारी नियमों का पालन करना बेहद मुश्किल हो गया है.

जानकारी देते जिला संवेदक संघ के सदस्य और अध्यक्ष (Etv Bharat)

संवेदकों के सामने आर्थिक संकट

उन्होंने बताया कि पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत रॉयल्टी शुल्क जमा कर निर्माण कार्यों का भुगतान हो जाता था, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद कई संवेदकों का भुगतान महीनों से लंबित है. इससे विकास योजनाओं की गति धीमी पड़ गई है और छोटे-बड़े संवेदकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. संघ ने जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और खनन मंत्री को ज्ञापन भेजकर नई व्यवस्था वापस लेने और व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की.