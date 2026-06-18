ETV Bharat / state

झारखंड टी20 क्रिकेट लीगः विकास कुमार विशाल की शानदार पारी से धनबाद डायमंड्स को मिली पहली जीत

रांचीः झारखंड टी20 क्रिकेट लीग 2026 में धनबाद डायमंड्स ने आखिरकार जीत का खाता खोल लिया. जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में धनबाद डायमंड्स ने संथाल स्ट्राइकर्स को सात विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की. टीम ने 184 रनों के लक्ष्य को आठ गेंद शेष रहते हासिल कर लिया.

टॉस के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए संथाल स्ट्राइकर्स ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 183 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया. टीम की पारी की सबसे बड़ी विशेषता तीसरे विकेट के लिए अरविंद कुमार और कुमार सूरज के बीच हुई 101 रनों की शानदार साझेदारी रही. अरविंद कुमार ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों पर 62 रन बनाए, जबकि कुमार सूरज ने 30 गेंदों में 41 रनों की उपयोगी पारी खेली. इसके अलावा सुमित कुमार ने 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर टीम के स्कोर को मजबूती प्रदान की.

धनबाद डायमंड्स की ओर से गेंदबाजी में विवेकानंद तिवारी सबसे सफल रहे. उन्होंने अपने चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट हासिल किए. वहीं तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा ने 23 रन देकर एक विकेट और मीत जैन ने 27 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया.

धनबाद डायमंड्स और संथाल स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला (सौ. JSCA)

184 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी धनबाद डायमंड्स की शुरुआत शानदार रही. ओपनर विकास कुमार विशाल और आर्यमान सेन ने पहले विकेट के लिए 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी कर टीम को मजबूत आधार दिया. आर्यमान सेन ने 32 रनों का योगदान दिया.