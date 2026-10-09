विनोद बाबू की विचारधारा पर ढुल्लू-जयराम आमने-सामने, माफिया-नक्सलवाद पर तीखी जुबानी जंग
धनबाद में सियासत गर्म हो गई है. ढुल्लू और जयराम महतो के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 7:32 PM IST
धनबाद: झारखंड की राजनीति में इन दिनों धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. दोनों नेताओं के बीच बढ़ते इस व्यक्तिगत हमले ने सियासी विवाद को और गरमा दिया है.
विवाद के केंद्र में विरासत, माफिया और नक्सलवाद
विवाद के केंद्र में हैं झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता विनोद बिहारी महतो की विचारधारा, सुनील महतो की विरासत, माफिया का मुद्दा और नक्सलवाद की परिभाषा भी है.
सांसद ढुल्लू महतो ने जयराम महतो पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे विनोद बाबू और सुनील महतो की विचारधारा पर चलने के बजाय माफिया के इशारे पर बयानबाजी कर रहे हैं. वहीं, जयराम महतो ने पलटवार करते हुए ढुल्लू महतो के राजनीतिक अनुभव और विधायी कार्यों पर सवाल उठाए. जयराम ने कहा कि वे हर बात का जवाब तर्क और तथ्यों के आधार पर देंगे. दोनों नेताओं के बीच बढ़ती इस बयानबाजी ने धनबाद की सियासत को गरमा दिया है.
ढुल्लू महतो के आरोप, विचारधारा से भटकाव और माफिया प्रभाव
धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने जयराम महतो के बयानों पर कड़ा एतराज जताया. उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम महतो विनोद बिहारी महतो और सुनील महतो के नाम का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पर नहीं चलते. ढुल्लू महतो ने कहा कि माफिया के खिलाफ बोलने की बात करने वालों को उन लोगों के खिलाफ भी खुलकर बोलना चाहिए, जिन पर वे माफिया गतिविधियों और हत्याओं से जुड़े होने के आरोप लगाते हैं.
ढुल्लू महतो ने जयराम महतो की राजनीतिक विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जयराम महतो को आगे बढ़ाने में जिन लोगों ने सहयोग किया, आज उन्हीं के खिलाफ वे बयान दे रहे हैं. सांसद ने आरोप लगाया कि जयराम महतो के बयानों के पीछे माफिया का प्रभाव है. हालांकि, ये आरोप ढुल्लू महतो ने लगाए हैं.
नक्सलवाद पर भी उठे सवाल
सांसद ढुल्लू महतो ने जयराम महतो के नक्सलवाद संबंधी विचारों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सुनील महतो की हत्या उग्रवादियों ने की थी, ऐसे में सुनील महतो की विचारधारा का दावा करने वालों को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. ढुल्लू महतो ने झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियानों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य की जनता अब इस विचारधारा को स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने जयराम महतो पर राजनीतिक बयानबाजी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके दावों और वास्तविक कार्यों में अंतर है.
जयराम महतो का पलटवार, विधायी योगदान पर सवाल
सांसद के आरोपों पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि संभव है कि ढुल्लू महतो के सलाहकार उन्हें राज्यस्तरीय नेता के रूप में स्थापित करने की रणनीति के तहत उनके नाम को बार-बार उठा रहे हों. जयराम ने ढुल्लू महतो के राजनीतिक कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि लंबे समय तक विधायक रहने के बावजूद उन्होंने विधानसभा में कानूनों और विधेयकों में संशोधन के लिए कितनी पहल की, इस पर चर्चा होनी चाहिए.
जयराम महतो ने कहा कि विधायक का काम केवल चुनाव जीतना या जनता के बीच बयान देना नहीं, बल्कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेना और जनहित में जरूरी संशोधन प्रस्तुत करना भी है. उन्होंने सवाल किया कि क्या अपने लंबे राजनीतिक कार्यकाल में ढुल्लू महतो ने विधानसभा में किसी विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखा था?
नक्सलवाद के कारणों पर जयराम का रुख
जयराम महतो ने कहा कि वे नक्सलवाद का समर्थन नहीं करते, बल्कि उसके पैदा होने के कारणों पर चर्चा करते हैं. उन्होंने जमीन पर कब्जे, महाजनी व्यवस्था और आर्थिक शोषण जैसी समस्याओं को नक्सलवाद के ऐतिहासिक कारणों के रूप में प्रस्तुत किया. जयराम महतो ने कहा कि यदि विधायिका और कार्यपालिका की व्यवस्था कमजोर होगी तथा जनता का भरोसा सरकारी संस्थाओं से उठेगा, तो उग्रवादी विचारधारा को बढ़ावा मिल सकता है. उनके मुताबिक, नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए शासन-प्रशासन की जवाबदेही और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास मजबूत करना जरूरी है.
सुनील महतो की हत्या का जिक्र करते हुए जयराम महतो ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले के पीछे की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है और इसकी जांच में राजनीतिक लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है. यह उनका आरोप है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है.
दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी
एक तरफ ढुल्लू महतो जयराम महतो पर माफिया के प्रभाव में राजनीति करने और विनोद बिहारी महतो की विचारधारा से भटकने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जयराम महतो उनके विधायी योगदान और राजनीतिक समझ पर सवाल खड़े कर रहे हैं. दोनों नेता विनोद बिहारी महतो और सुनील महतो की विरासत का हवाला देते हुए अपनी-अपनी राजनीतिक दलीलें पेश कर रहे हैं. अब सवाल यह है कि यह जुबानी जंग केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगी या इसके जरिए झारखंड की राजनीति में विचारधारा, माफिया और नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर कोई व्यापक बहस भी सामने आएगी.
फिलहाल, ढुल्लू महतो और जयराम महतो के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. दोनों के दावों और आरोपों की सच्चाई का आकलन तथ्यों और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर ही किया जा सकता है. लेकिन इतना तय है कि विनोद बाबू की विचारधारा और सुनील महतो की राजनीतिक विरासत अब धनबाद की सियासत में नई बहस का मुद्दा बन गई है.
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