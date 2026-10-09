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विनोद बाबू की विचारधारा पर ढुल्लू-जयराम आमने-सामने, माफिया-नक्सलवाद पर तीखी जुबानी जंग

जयराम महतो और ढुल्लू महतो ( ETV Bharat )

धनबाद: झारखंड की राजनीति में इन दिनों धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. दोनों नेताओं के बीच बढ़ते इस व्यक्तिगत हमले ने सियासी विवाद को और गरमा दिया है.

विवाद के केंद्र में विरासत, माफिया और नक्सलवाद