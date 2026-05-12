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धनबाद में बेलगड़िया टाउनशिप का डीसी ने लिया जायजा, रोजगार सृजन के लिए जमीन चिह्नित करने के दिए निर्देश

बेलगड़िया टाउनशिप में निरीक्षण के दौरान डीसी ( Etv Bharat )