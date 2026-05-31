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डीसी की समीक्षा बैठक में सामने आई अनियमितताएं, कई कर्मियों पर निलंबन और वेतन रोकने की कार्रवाई

धनबाद डीसी ने कई कर्मचारियों को सस्पेंड करने और वेतन रोकने का आदेश दिया.

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डीसी की समीक्षा बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 31, 2026 at 12:03 PM IST

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धनबाद: गोविंदपुर प्रखंड में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की समीक्षा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में की गई. समीक्षा बैठक से पहले जिला प्रशासन की आठ अलग-अलग टीमों ने विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर योजनाओं, सरकारी संस्थानों और निर्माणाधीन कार्यों का औचक निरीक्षण किया.

जांच रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा बैठक में कई मामलों में कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए. निरीक्षण के दौरान कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर उदयपुर और जमडीहा पंचायत के पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया गया. वहीं गोविंदपुर के बीपीओ पर कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में निलंबन की कार्रवाई करने को कहा गया.

समीक्षा के दौरान मुर्गाबनी पंचायत में सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठे. मामले में संबंधित संवेदक और कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया. इसी पंचायत में पीडीएस दुकानों में राशन वितरण में कटौती, रेट चार्ट प्रदर्शित नहीं करने और वजन माप में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं.

उपायुक्त ने संबंधित डीलरों पर कार्रवाई करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से जवाब-तलब करने का निर्देश दिया. आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण में रखरखाव और अभिलेख संधारण में गंभीर कमियां पाई गईं. इसके बाद संबंधित महिला पर्यवेक्षिका का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया. वहीं, सहराज स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका और सहायिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने को कहा गया.

स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा में बांधडीह स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति संतोषजनक नहीं मिलने पर वहां के सीएचओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया. वहीं, भीतिया के सीएचओ से नए भवन का हैंडओवर नहीं लेने के कारण स्पष्टीकरण मांगा गया. फुफुआडीह और सहराज में स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्माण कार्य में गुणवत्ता संबंधी खामियां मिलने पर संबंधित कनीय अभियंताओं का वेतन रोकने का आदेश दिया गया.

इसके अलावा भीतिया में स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण कार्य में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कनीय अभियंता का वेतन रोकते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने निर्माण कार्यों में देरी या गुणवत्ता से समझौता करने वाले सभी संवेदकों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट करने तथा लंबित भुगतान रोकने का निर्देश दिया.

बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ आम लोगों तक पहुंचे, यह प्रशासन की प्राथमिकता है. यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता, भ्रष्टाचार या कार्य में देरी की शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.

बैठक में उप विकास आयुक्त सन्नी राज, डीआरडीबी निदेशक राजीव रंजन, बीडीओ जाहिर आलम, सीडीपीओ, मनरेगा पीओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे.

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