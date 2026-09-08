ETV Bharat / state

SPECIAL: गरीबी नहीं रोक पाई कदम, अब पूनम बिटिया बनेगी डॉक्टर, इस इंसान ने निभाया अपना वादा

SNMMCH मेडिकल कॉलेज के वरीय प्रबंधक डॉ सुमन कुमार का कहना है कि पूनम पढ़ाई में काफी प्रतिभाशाली छात्रा रही है. उसने 12वीं में 97.8 प्रतिशत अंक हासिल किए और NEET में भी शानदार प्रदर्शन किया. जब उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी डीसी को मिली, तो उन्होंने उसकी मदद करने का निर्णय लिया. डीसी की इस पहल का उद्देश्य सिर्फ एक छात्रा की मदद करना नहीं है, बल्कि समाज के दूसरे प्रतिभावान बच्चों को भी प्रेरणा देना है कि आर्थिक परेशानी उनकी प्रतिभा के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए. पूनम के लिए डीसी की यह मदद उस वक्त आई है, जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. वह कहती है कि NEET क्वालीफाई करने के बाद जब डीसी ने उससे कहा था कि उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च वह उठाएंगे, तो उसे उम्मीद मिली थी. अब वह वादा पूरा हो चुका है.

इसी क्रम में एमबीबीएस के प्रथम वर्ष की फीस समेत एक साल की राशि मेडिकल कॉलेज में जमा करा दी गई है. यह मदद पूनम के लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि उसके सपने को उड़ान देने वाला सहारा है. जिस परिवार के लिए मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाना बेहद मुश्किल था, वहां अब बेटी बिना आर्थिक चिंता के डॉक्टर बनने की तैयारी कर सकेगी.

पूनम की सफलता और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी जब धनबाद डीसी आदित्य रंजन के संज्ञान में आई, तो उन्होंने इस प्रतिभावान छात्रा की मदद करने का निर्णय लिया. डीसी ने पूनम को अडॉप्ट करते हुए उसकी मेडिकल शिक्षा का खर्च उठाने की पहल की. डीसी ने सिर्फ दाखिले की फीस ही नहीं, बल्कि रहने और खाने समेत पढ़ाई से जुड़े खर्च को भी उठाने का निर्णय लिया है.

काउंसलिंग के बाद उसे धनबाद के SNMMCH में एमबीबीएस की सीट मिली. एक छोटे से घर से निकलकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना पूनम और उसके परिवार के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था. लेकिन खुशी के साथ एक बड़ी चिंता भी सामने खड़ी थी- एमबीबीएस की फीस और अगले पांच साल की पढ़ाई का खर्च.

पूनम के पास महंगे कोचिंग संस्थान में पढ़ने की सुविधा नहीं थी. उसने स्कूल के शिक्षकों की मदद और अपनी सेल्फ स्टडी के भरोसे तैयारी की. दिन-रात मेहनत की और आखिरकार वह दिन भी आया, जब उसके हाथ में NEET की सफलता थी. पूनम ने अपने पहले प्रयास में ही NEET क्वालीफाई किया. उसने परीक्षा में 582 अंक हासिल किए और उसकी ऑल इंडिया रैंक 16,972 रही.

पूनम ने धनबाद के SSLNT सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई में वह शुरू से ही बेहद मेधावी रही. इंटर की परीक्षा में उसने 97.8 प्रतिशत अंक हासिल किए. इसके बाद उसने डॉक्टर बनने के अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए NEET की तैयारी शुरू की.

यह कहानी है धनबाद के बरमसिया स्थित भूदा की रहने वाली पूनम कुमारी की. एक ऐसा परिवार, जहां आमदनी सीमित है, लेकिन बेटी के सपने बड़े हैं. पूनम के पिता धर्मू गोराई दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जबकि उनकी मां पिपू देवी गृहिणी हैं. घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि लाखों रुपये खर्च कर बेटी को मेडिकल की पढ़ाई कराई जा सके. लेकिन पूनम ने परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया.

ऐसे वक्त में धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने पूनम का हाथ थामा और उसकी पूरी मेडिकल शिक्षा का खर्च उठाने की पहल की. डीसी ने प्रथम वर्ष की फीस समेत एक साल की राशि मेडिकल कॉलेज में जमा करा दी है. अब पूनम का डॉक्टर बनने का सपना आर्थिक मजबूरियों के आगे नहीं टूटेगा.

धनबाद: कहते हैं कि अगर हौसले मजबूत हो और मंजिल पाने का जुनून हो, तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं. धनबाद की रहने वाली पूनम कुमारी ने इस कहावत को सच कर दिखाया है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली पूनम ने अपनी मेहनत के दम पर NEET की परीक्षा पास की और अब डॉक्टर बनने की राह पर कदम बढ़ा चुकी है. लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्च उसके परिवार के लिए बड़ी चुनौती थी.

पूनम का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बाद फीस और दूसरे खर्चों को लेकर परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ता. ऐसे में डीसी की मदद से उसके परिवार को बड़ी राहत मिली है. पूनम कहती है कि आज उसके पास डीसी को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं हैं. उसके मुताबिक एमबीबीएस की फीस और पढ़ाई का खर्च उठाना परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता. लेकिन डीसी ने उसका साथ देकर उसके सपने को टूटने से बचा लिया.

पूनम बताती है कि डीसी ने उसे पहले भी सम्मानित किया था और कहा था कि किसी भी तरह की परेशानी हो तो वह उनसे संपर्क कर सकती है. लेकिन आर्थिक मदद के लिए उसे दोबारा गुहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ी. डीसी ने खुद उसकी स्थिति को समझते हुए मदद का फैसला किया. पूनम की कहानी सिर्फ NEET में सफलता की कहानी नहीं है. यह उस संघर्ष की कहानी है, जहां सीमित संसाधनों के बीच एक बेटी ने अपने सपने को जिंदा रखा. जहां महंगे कोचिंग संस्थानों की सुविधा नहीं थी, वहां स्कूल के शिक्षकों की मदद और खुद की मेहनत को हथियार बनाया.

पूनम का सपना- डॉक्टर के साथ गरीबों की भी मदद करना

पूनम कहती है कि उसने स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ NEET की तैयारी की और बाकी समय सेल्फ स्टडी में लगाया. उसके लिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं था. उसने सिर्फ अपना लक्ष्य तय किया और लगातार मेहनत करती रही. यही वजह है कि आज वह मेडिकल कॉलेज की छात्रा है और कुछ वर्षों बाद सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज करती नजर आएगी. लेकिन पूनम का डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ एक अच्छी नौकरी पाने तक सीमित नहीं है. उसके सपने के पीछे समाज के उन लोगों की मदद करने की इच्छा है, जो इलाज के अभाव में अपनी जिंदगी गंवा देते हैं.

पूनम कहती है कि उसने बचपन में डॉक्टरों को मरीजों की मदद करते देखा था. बीमार और परेशान लोग इलाज के बाद जब स्वस्थ होकर वापस लौटते थे, तो उसे यह देखकर काफी अच्छा लगता था. तभी उसके मन में विचार आया कि वह भी डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी में खुशियां लाना चाहती है. वह कहती है कि कई बार किसी एक व्यक्ति को इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो जाती है, लेकिन उस मौत का असर सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता. पूरा परिवार प्रभावित होता है. इसलिए वह डॉक्टर बनकर अधिक से अधिक लोगों की मदद करना चाहती है.

पूनम का कहना है कि जिस तरह आज उसे मदद मिली है, उसी तरह भविष्य में वह भी जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती है. वह चाहती है कि डॉक्टर बनने के बाद वह अपनी क्षमता के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लोगों का इलाज करे और उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश करे.

छात्रा पूनम कुमारी की मां (ETV BHARAT)

डीसी की मदद से बेटी का सपना पूरा होगा: पूनम की मां

पूनम की मां पिपू देवी के लिए बेटी की सफलता किसी सपने से कम नहीं है. मां बताती हैं कि पूनम बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी रही है. उसे देखकर हमेशा लगता था कि वह जीवन में कुछ बड़ा करेगी. लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कई बार चिंता बढ़ा देती थी. बेटी डॉक्टर बने, यह सपना तो था, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई का खर्च कैसे उठेगा, यह सवाल परिवार के सामने था. ऐसे में जब डीसी ने मदद का हाथ बढ़ाया, तो परिवार की चिंता काफी हद तक दूर हो गई.

पूनम की मां कहती हैं कि बेटी को शुरू से पढ़ाई में देखकर उन्हें भरोसा था कि वह कुछ अच्छा करेगी. लेकिन आर्थिक स्थिति साथ नहीं दे रही थी. ऐसे समय में डीसी उनके लिए भगवान की तरह सामने आए. अब उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उनकी बेटी एक अच्छी डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे.

लक्ष्य पूरा करने के लिए मेहनत जरूरी है: पूनम

पूनम की कहानी उन हजारों विद्यार्थियों के लिए भी एक संदेश है, जो आर्थिक परेशानी के कारण अपने सपनों को छोटा कर लेते हैं. पूनम बताती है कि संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत लगातार जारी रहे तो रास्ते जरूर निकलते हैं. वह दूसरे विद्यार्थियों से कहती है कि सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें. उसके बाद पूरी लगन के साथ मेहनत करें और खुद को किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें. सफलता मिलने के बाद मदद करने वाले लोग भी सामने आते हैं.

पूनम की जिंदगी में आज ऐसा ही हुआ है. उसने अपनी मेहनत से NEET क्वालीफाई किया और जब आर्थिक मजबूरी उसके डॉक्टर बनने के रास्ते में खड़ी हुई, तो प्रशासन ने उसका हाथ थाम लिया. धनबाद डीसी की यह पहल इसलिए भी खास है, क्योंकि इससे एक प्रतिभावान छात्रा को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं मिली, बल्कि उसे यह भरोसा भी मिला है कि समाज उसके साथ खड़ा है.

पूनम अब मेडिकल कॉलेज में अपने सफर की शुरुआत कर चुकी है. आने वाले वर्षों में उसके सामने पढ़ाई की कई चुनौतियां होंगी. लेकिन अब उसके पास अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने का पूरा अवसर है. एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी से मेडिकल कॉलेज की छात्रा बनने तक का पूनम का सफर इस बात की मिसाल है कि प्रतिभा किसी बड़े घर की मोहताज नहीं होती. जरूरत होती है तो सिर्फ अवसर की.

बरमसिया के भूदा की गलियों से निकलकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंची पूनम अब डॉक्टर बनने की राह पर है. एक तरफ बेटी की मेहनत ने परिवार का सिर गर्व से ऊंचा किया, तो दूसरी तरफ डीसी की पहल ने उस सपने को आर्थिक मजबूरी के आगे टूटने नहीं दिया. पूनम की कहानी यही संदेश देती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर लक्ष्य तय हो, मेहनत में ईमानदारी हो और हौसला मजबूत हो, तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर बनता है.

ये भी पढ़ें: Special: शिक्षा व्यवस्था का सच, कॉलेज का भवन है, विद्यार्थी और शिक्षक भी हैं, बस पढ़ाई होती नहीं

दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई होगी और आसान, झारखंड में 400 रिसोर्स शिक्षकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

स्कूल में रोजाना एक घंटे किताबों के साथ अभ्यास, ‘मेरी शब्द, मेरी कहानी’ से बदलेगी बच्चों की पढ़ाई की तस्वीर