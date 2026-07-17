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कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी की पहल, झरिया के विस्थापितों के लिए रोजगार और पुनर्वास पर फोकस

धनबाद डीसी और बीसीसीएल CMD ने नई दिल्ली में कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ बैठक की.

Dhanbad DC and BCCL CMD meeting with Coal Minister G Kishan Reddy in New Delhi
धनबाद डीसी और बीसीसीएल CMD ने कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ बैठक की. (नई दिल्ली) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 5:23 PM IST

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धनबाद: झरिया की आग और भू-धंसान से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को अब सिर्फ सुरक्षित आवास तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें स्थायी रोजगार से जोड़ने की भी तैयारी शुरू हो गई है.

इसी दिशा में शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई. जिसमें धनबाद के बेलगड़िया में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई.

यह यूनिट झरिया मास्टर प्लान के तहत पुनर्वासित परिवारों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी. बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि विस्थापित परिवारों को केवल घर ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थायी आजीविका के साधन भी उपलब्ध कराए जाएं.

Dhanbad DC and BCCL CMD meeting with Coal Minister G Kishan Reddy in New Delhi
धनबाद डीसी और बीसीसीएल CMD ने नई दिल्ली में कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ बैठक की. (ETV Bharat)

बैठक में बेलगड़िया में प्रस्तावित टेक्सटाइल यूनिट की व्यवहार्यता, स्थानीय लोगों के कौशल विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई. साथ ही झरिया मास्टर प्लान को तकनीक के जरिए और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया.

इसके तहत नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) के अधिकारियों के साथ सैटेलाइट इमेजिंग के उपयोग पर भी विचार-विमर्श हुआ. आधुनिक तकनीक की मदद से झरिया क्षेत्र में बस चुकी आबादी का सटीक मानचित्रण किया जाएगा और भू-धंसान व आग से प्रभावित उच्च जोखिम वाले इलाकों की लगातार निगरानी की जाएगी.

बैठक के अंत में बीसीसीएल ने दोहराया कि झरिया मास्टर प्लान के तहत सुरक्षित पुनर्वास, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और प्रभावित परिवारों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. यदि यह योजना धरातल पर उतरती है, तो बेल गाड़िया का टेक्सटाइल यूनिट झरिया के हजारों विस्थापित परिवारों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई उम्मीद बन सकता है.

Dhanbad DC and BCCL CMD meeting with Coal Minister G Kishan Reddy in New Delhi
धनबाद डीसी और बीसीसीएल CMD ने कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ बैठक की. (नई दिल्ली) (ETV Bharat)

इस बैठक में कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव दत्त, केंद्रीय मंत्री के निजी सचिव पंकज जैन, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल, धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन, आदित्य बिड़ला समूह के ग्रुप प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट अफेयर्स) के. वी. सुनील और राजधानी टेक्सटाइल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रवेश कोचेता समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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