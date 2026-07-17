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कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी की पहल, झरिया के विस्थापितों के लिए रोजगार और पुनर्वास पर फोकस

धनबाद डीसी और बीसीसीएल CMD ने कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी के साथ बैठक की. (नई दिल्ली) ( Etv Bharat )