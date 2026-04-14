धनबाद श्मशान घाट विवाद: प्रशासन ने लगाया सरकारी बोर्ड, भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
धनबाद पुलिस ने श्मशान घाट विवाद सुलझा लिया है. प्रशासन ने जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया है.
Published : April 14, 2026 at 11:54 AM IST
धनबादः जिले के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत खेशमी में लंबे समय से चल रहा श्मशान घाट भूमि विवाद आखिरकार प्रशासनिक हस्तक्षेप से सुलझ गया है. सोमवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए विवादित जमीन की मापी कराई और वहां सरकारी बोर्ड स्थापित कर दिया. इस कार्रवाई का नेतृत्व पूर्वी टुंडी के अंचल अधिकारी सुरेश प्रसाद वर्णवाल ने किया.
भूमि पर भू-माफियाओं की थी नजर
रामपुर पंचायत के खेशमी जोड़िया स्थित यह जमीन काफी समय से विवाद का कारण बनी हुई थी. ग्रामीणों का आरोप था कि इस भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिशें लगातार हो रही थी. मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की थी.
पुलिस बल की मौजूदगी में हुआ काम
ग्रामीणों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर खाता संख्या 101, प्लॉट संख्या 554, कुल 11 डिसमिल भूमि की विधिवत मापी कराई. इस दौरान अंचल अधिकारी के साथ अमीन, राजस्व कर्मचारी और पुलिस बल भी मौजूद रहे, ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.
जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया
मापी के बाद प्रशासन ने जमीन पर स्पष्ट रूप से सरकारी बोर्ड लगा दिया और यह घोषित किया कि यह गैर-आबाद सरकारी भूमि है. साथ ही चेतावनी दी गई कि इस जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण, कब्जा या खरीद-बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल भेजने तक की कार्रवाई शामिल है. प्रशासन की इस तेज और सख्त कार्रवाई से स्थानीय गांववालों को राहत मिली है. उन्हें उम्मीद है कि अब इस जमीन पर गैर-कानूनी काम पूरी तरह से बंद हो जाएंगे.
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