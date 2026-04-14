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धनबाद श्मशान घाट विवाद: प्रशासन ने लगाया सरकारी बोर्ड, भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया बोर्ड ( Etv Bharat )

धनबादः जिले के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत खेशमी में लंबे समय से चल रहा श्मशान घाट भूमि विवाद आखिरकार प्रशासनिक हस्तक्षेप से सुलझ गया है. सोमवार को प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए विवादित जमीन की मापी कराई और वहां सरकारी बोर्ड स्थापित कर दिया. इस कार्रवाई का नेतृत्व पूर्वी टुंडी के अंचल अधिकारी सुरेश प्रसाद वर्णवाल ने किया.

भूमि पर भू-माफियाओं की थी नजर

रामपुर पंचायत के खेशमी जोड़िया स्थित यह जमीन काफी समय से विवाद का कारण बनी हुई थी. ग्रामीणों का आरोप था कि इस भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिशें लगातार हो रही थी. मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की थी.

जानकारी देते अंचल अधिकारी सुरेश प्रसाद वर्णवाल (Etv Bharat)

पुलिस बल की मौजूदगी में हुआ काम

ग्रामीणों के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर खाता संख्या 101, प्लॉट संख्या 554, कुल 11 डिसमिल भूमि की विधिवत मापी कराई. इस दौरान अंचल अधिकारी के साथ अमीन, राजस्व कर्मचारी और पुलिस बल भी मौजूद रहे, ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो.