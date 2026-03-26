धनबाद कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, तीसरी बार ईमेल से मचा हड़कंप
धनबाद कोर्ट को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. ये तीसरी बार है जब धमकी भरा ईमेल आया है.
Published : March 26, 2026 at 3:58 PM IST
धनबाद: कोर्ट परिसर में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक बार फिर ईमेल के माध्यम से बम विस्फोट की धमकी दी गई. यह लगातार तीसरी घटना है, जब अज्ञात शख्स ने कोर्ट परिसर को निशाना बनाने की कोशिश की है. सूचना मिलते ही पुलिस महकमा पूरी तरह सतर्क हो गया और तत्काल सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करते हुए पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी गई.
अलर्ट जारी होते ही सदर थाना समेत कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को भी जांच में लगाया गया. टीमों ने कोर्ट परिसर के हर हिस्से, कमरों, बरामदों, पार्किंग क्षेत्र और आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की. लंबे समय तक चली तलाशी के बावजूद किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हो सकी.
मौके पर मौजूद सीसीआर डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि एहतियातन सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया. अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में लिया गया. उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह ईमेल फर्जी प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर कार्रवाई कर रही है.
डीएसपी ने यह भी जानकारी दी कि ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए साइबर सेल की टीम जांच में जुटी हुई है. जल्द ही आरोपी तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है. बार-बार मिल रही ऐसी धमकियों ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
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