ETV Bharat / state

धनबाद के चर्चित सुमित हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

धनबाद के चर्चित सुमित हत्याकांड में अदालत ने दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

Sumit murder case
धनबाद कोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 22, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: चर्चित सुमित कुमार हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे-16 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने पंचेत कुमार और टुनटुन कुमार उर्फ रिंकू मंडल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं, मामले में शामिल एक नाबालिग आरोपी को पहले ही जुवेनाइल कोर्ट द्वारा दंडित किया जा चुका है.

सहायक लोक अभियोजक सत्यम कुमार राय ने बताया कि मामले में 15 फरवरी 2021 को धनसार थाना में सुमित कुमार की गुमशुदगी को लेकर उसके पिता द्वारा सन्हा दर्ज कराया गया था. 16 फरवरी को सुमित के पिता को सूचना मिली कि मुहल्ले के टुनटुन कुमार उर्फ रिंकू मंडल, पंचेत कुमार, मनीष कुमार और उनके अन्य साथी मोबाइल पर फोन कर सुमित को घर से बुलाकर ले गए थे. इसके बाद से ही सुमित लापता था. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया था कि इससे पहले आरोपियों द्वारा पिता-पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई थी.

जानकारी देते सहायक लोक अभियोजक (Etv Bharat)

पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. उनकी निशानदेही पर विश्वकर्मा प्रोजेक्ट इलाके से सुमित कुमार का शव बरामद किया गया था. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. मामले की सुनवाई एडीजे-16 की अदालत में चली, जहां ट्रायल के दौरान दस गवाहों की गवाही दर्ज की गई. वहीं, फॉरेंसिक टीम ने भी अदालत में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए. सभी पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पंचेत कुमार और टुनटुन कुमार उर्फ रिंकू मंडल को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. फैसले के बाद मृतक सुमित कुमार के परिजनों ने संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आखिरकार उन्हें न्याय मिला.

यह भी पढ़ें:

पति ही निकला पत्नी का कातिल, देवघर में चाय दुकान संचालिका हत्याकांड का खुलासा

विक्रम शर्मा हत्याकांडः देहरादून पुलिस ने जमशेदपुर में की कार्रवाई

पलामू पुलिस ने किया पवन सिंह हत्याकांड का खुलासा, मौसा ही निकला कातिल, युवक का था आरोपी की बेटी से प्रेम संबंध!

TAGGED:

DHANBAD COURT
SUMIT MURDER CASE VERDICT
DHANBAD MURDER
सुमित हत्याकांड धनबाद
SUMIT MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.