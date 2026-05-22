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धनबाद के चर्चित सुमित हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

धनबाद: चर्चित सुमित कुमार हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे-16 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने पंचेत कुमार और टुनटुन कुमार उर्फ रिंकू मंडल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं, मामले में शामिल एक नाबालिग आरोपी को पहले ही जुवेनाइल कोर्ट द्वारा दंडित किया जा चुका है.

सहायक लोक अभियोजक सत्यम कुमार राय ने बताया कि मामले में 15 फरवरी 2021 को धनसार थाना में सुमित कुमार की गुमशुदगी को लेकर उसके पिता द्वारा सन्हा दर्ज कराया गया था. 16 फरवरी को सुमित के पिता को सूचना मिली कि मुहल्ले के टुनटुन कुमार उर्फ रिंकू मंडल, पंचेत कुमार, मनीष कुमार और उनके अन्य साथी मोबाइल पर फोन कर सुमित को घर से बुलाकर ले गए थे. इसके बाद से ही सुमित लापता था. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया था कि इससे पहले आरोपियों द्वारा पिता-पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई थी.

जानकारी देते सहायक लोक अभियोजक (Etv Bharat)

पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की और संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. उनकी निशानदेही पर विश्वकर्मा प्रोजेक्ट इलाके से सुमित कुमार का शव बरामद किया गया था. शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.