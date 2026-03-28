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धनबाद कोर्ट को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां, वकीलों में दहशत, सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज

धनबाद: जिला न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह चौथी बार है, जब कोर्ट को उड़ाने की धमकी भरा मेल किया है. हर बार धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है और न्यायिक कार्य भी प्रभावित हो जाता है. लगातार मिल रही इन चेतावनियों से वकीलों के बीच डर का माहौल है. वकील न सिर्फ अपनी सुरक्षा, बल्कि कोर्ट आने वाले आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं और प्रशासन से ठोस इंतजाम की मांग कर रहे हैं.

मामले पर केंद्र और राज्य सरकार दिखाए गंभीरता: बार एसोसिएशन अध्यक्ष

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब खुफिया तंत्र इतना मजबूत है और ऐसी सूचनाएं पहले ही मिल जाती हैं, तो फिर इन्हें रोकने में चूक क्यों हो रही है. राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि हर बार धमकी के बाद प्रशासन कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में बदल देता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं दोहराई जा रही हैं, जो चिंता का विषय है.

जानकारी देते बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वकील (ईटीवी भारत)

12 मार्च को भी मिली थी बम से उड़ाने की धमकी

बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि 12 मार्च को बार एसोसिएशन के चुनाव के दिन भी कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिससे अफरा-तफरी मच गई और चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई थी. जिससे कुल 3184 मतदाताओं में से केवल 1931 ही लोग वोट डाल सके. कई वकील मतदान से वंचित रह गए और कोर्ट के कामकाज पर भी असर पड़ा.