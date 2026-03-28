ETV Bharat / state

धनबाद कोर्ट को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां, वकीलों में दहशत, सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज

धनबाद कोर्ट को चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है. वकीलों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

DHANBAD COURT RECEIVES BOMB THREAT
धनबाद कोर्ट (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 28, 2026 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: जिला न्यायालय को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह चौथी बार है, जब कोर्ट को उड़ाने की धमकी भरा मेल किया है. हर बार धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है और न्यायिक कार्य भी प्रभावित हो जाता है. लगातार मिल रही इन चेतावनियों से वकीलों के बीच डर का माहौल है. वकील न सिर्फ अपनी सुरक्षा, बल्कि कोर्ट आने वाले आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं और प्रशासन से ठोस इंतजाम की मांग कर रहे हैं.

मामले पर केंद्र और राज्य सरकार दिखाए गंभीरता: बार एसोसिएशन अध्यक्ष

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि जब खुफिया तंत्र इतना मजबूत है और ऐसी सूचनाएं पहले ही मिल जाती हैं, तो फिर इन्हें रोकने में चूक क्यों हो रही है. राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि हर बार धमकी के बाद प्रशासन कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में बदल देता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं दोहराई जा रही हैं, जो चिंता का विषय है.

जानकारी देते बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वकील (ईटीवी भारत)

12 मार्च को भी मिली थी बम से उड़ाने की धमकी

बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि 12 मार्च को बार एसोसिएशन के चुनाव के दिन भी कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी, जिससे अफरा-तफरी मच गई और चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई थी. जिससे कुल 3184 मतदाताओं में से केवल 1931 ही लोग वोट डाल सके. कई वकील मतदान से वंचित रह गए और कोर्ट के कामकाज पर भी असर पड़ा.

DHANBAD COURT RECEIVES BOMB THREAT
कोर्ट परिसर में मौजूद सुरक्षाकर्मी (ईटीवी भारत)

मामले की गहनता से हो जांच: वकील

वहीं वकील ऐनुल हक ने कहा कि 'शेर आया, शेर आया' वाली स्थिति बनने का खतरा बना हुआ है. उन्होंने आशंका जताई कि लगातार इस तरह की धमकियों के बीच अगर कभी असल घटना हो गई, तो भारी जनहानि हो सकती है. उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की गहन जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि वकील और आम लोग सुरक्षित माहौल में अपना काम कर सकें.

ये भी पढ़ें:

धनबाद कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी, तीसरी बार ईमेल से मचा हड़कंप

धनबाद कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने चलाया सघन जांच अभियान

धनबाद कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, प्रशासन ने परिसर को कराया खाली, लोगों में दहशत

TAGGED:

BOMB THREAT IN DHANBAD
ईमेल से धमाके की धमकी
धनबाद कोर्ट को उड़ाने की धमकी
AGAIN BOMB THREAT IN DHANBAD COURT
DHANBAD COURT RECEIVES BOMB THREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.