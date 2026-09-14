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बरवाअड्डा थाना विवाद: विधायक जयराम महतो को कोर्ट से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत मंजूर

धनबाद: विधायक जयराम महतो को धनबाद की एमपी-एमएलए विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. बरवाअड्डा थाने में दर्ज मामले को लेकर उनकी अग्रिम जमानत पर सोमवार को कोर्ट में फैसला सुनाया गया. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. अदालत ने सभी चारों को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है.

बरवाअड्डा थाना प्रभारी के बयान पर दर्ज मामले में विधायक जयराम महतो ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था. सोमवार को धनबाद की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जयराम महतो को अग्रिम जमानत दे दी. विधायक जयराम महतो के वकील शाहनवाज ने इसकी पुष्टि की है.

इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के निर्देश पर केस डायरी पेश की थी. अदालत ने जयराम महतो, अन्य आरोपियों और सरकार का पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने फैसले के लिए 14 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी.

मामले की पिछली सुनवाई में अदालत ने केस डायरी तलब की थी. इससे पहले कोर्ट ने जयराम महतो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था. अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. वहीं, अपर लोक अभियोजक सतेंद्र नाथ राय ने इसका विरोध किया था. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस से केस डायरी मांगी थी.

दरअसल, बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान के आधार पर विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य लोगों के खिलाफ बरवाअड्डा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद जयराम महतो समेत अन्य आरोपियों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई. मामले की सुनवाई के लिए याचिका को एमपी-एमएलए विशेष अदालत में भेज दिया गया था.

वहीं, थाना प्रभारी और विधायक जयराम महतो के बीच कथित बातचीत से जुड़ा एक ऑडियो भी सामने आया था. ऑडियो को लेकर जयराम महतो ने सवाल उठाते हुए कहा था कि थाना प्रभारी से उनकी करीब 11 मिनट बातचीत हुई थी, लेकिन सामने सिर्फ दो मिनट का ऑडियो क्यों जारी किया गया. थाना प्रभारी के बयान पर दर्ज एफआईआर के अलावा मुखिया के बेटे की शिकायत पर भी जयराम महतो समेत अन्य के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया था.