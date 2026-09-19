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रंजय सिंह हत्याकांड में धनबाद कोर्ट का बड़ा फैसला, साक्ष्य के अभाव में मामा और हर्ष सिंह बरी

धनबाद कोर्ट ने रंजय सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Ranjay Singh murder case
बरी होने के बाद परिवार और समर्थकों के साथ नंदकिशोर सिंह उर्फ मामा और हर्ष सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 6:18 PM IST

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धनबाद: बहुचर्चित रंजय सिंह उर्फ रवि रंजन सिंह हत्याकांड में करीब नौ साल बाद धनबाद कोर्ट का फैसला आया है. अदालत ने मामले में आरोपी नंदकिशोर सिंह उर्फ मामा और हर्ष सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.

मामला 29 जनवरी 2017 का है. सरायढेला थाना क्षेत्र के चाणक्य नगर मोड़ के पास रंजय सिंह पर उस वक्त गोलियां चलाई गई थीं, जब वह अपने सहयोगी राजा यादव के साथ वहां से गुजर रहे थे. गोलीबारी में रंजय सिंह की मौत हो गई थी, जबकि राजा यादव इस हमले में बच गए थे.

वकील मो. जावेद का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घटना के बाद राजा यादव की शिकायत पर सरायढेला थाने में मामला दर्ज किया गया था. पुलिस की जांच आगे बढ़ी और मामले में नंदकिशोर सिंह उर्फ मामा और हर्ष सिंह को आरोपी बनाया गया.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला

मामले की लंबी सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने दोनों आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर बरी कर दिया. इस मामले में पहले 5 सितंबर को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन कानूनी बिंदुओं पर बहस के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से समय मांगे जाने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली तारीख 19 सितंबर 2026 निर्धारित की थी.

करीब नौ साल से चल रहे इस चर्चित हत्याकांड में धनबाद कोर्ट के फैसले के बाद अब दोनों आरोपियों को बड़ी राहत मिली है. रंजय सिंह की विधवा रूमी सिंह के वकील मो. जावेद ने कहा कि दोनों आरोपियों को रिहा कर दिया गया है.

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