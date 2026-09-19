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रंजय सिंह हत्याकांड में धनबाद कोर्ट का बड़ा फैसला, साक्ष्य के अभाव में मामा और हर्ष सिंह बरी

बरी होने के बाद परिवार और समर्थकों के साथ नंदकिशोर सिंह उर्फ मामा और हर्ष सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )