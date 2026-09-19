रंजय सिंह हत्याकांड: दो आरोपियों की रिहाई पर पूर्णिमा नीरज सिंह बोलीं- परिवार को राहत, लेकिन खुशी अधूरी
धनबाद की जिला अदालत ने रंजय सिंह मर्डर केस में हर्ष सिंह और नंदकिशोर सिंह उर्फ मामा को रिहा कर दिया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 19, 2026 at 8:58 PM IST
धनबादः रंजय सिंह हत्याकांड मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने दो आरोपियों हर्ष सिंह और नंदकिशोर सिंह उर्फ मामा को रिहा कर दिया. अदालत के फैसले के बाद झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने प्रतिक्रिया दी. हर्ष सिंह, पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हैं और दिवंगत नीरज सिंह के मौसेरा भाई हैं.
पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि अदालत के फैसले से परिवार को राहत मिली है, लेकिन यह खुशी पूरी नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके पति नीरज सिंह की हत्या से जुड़े मामले में अभी न्याय मिलना बाकी है और परिवार को न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि उनके परिवार को लगातार निशाना बनाने और परेशान करने की कोशिश की जा रही है. झूठे मुकदमे और आरोप लगाए जाने का भी उन्होंने आरोप लगाया.
मेरे पति की हत्या का मामला अलग हैः पूर्णिमा नीरज सिंह
पूर्णिमा ने कहा कि पहले भी उनके परिवार से जुड़े एक मामले में जिस परिवार की ओर से आरोप लगाए गए थे, बाद में उसी परिवार ने मामले से अपना संबंध नहीं होने की बात कही थी. पूर्व विधायक ने कहा कि रंजय सिंह हत्याकांड में दोनों आरोपियों की रिहाई से परिवार को एक स्तर पर राहत मिली है. उन्होंने कहा कि उनके पति की हत्या का मामला अलग है और वह इस मामले में न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं. जरूरत पड़ने पर परिवार न्याय व्यवस्था के हर स्तर तक जाएगा.
अंततः हमें न्याय मिलेगाः पूर्णिमा नीरज सिंह
पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि न्याय मिलने में समय लग सकता है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि अंततः न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा, 'भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, निश्चित तौर पर मेरे पति के साथ न्याय होगा'.
उन्होंने रंजय सिंह हत्याकांड और नीरज सिंह हत्याकांड को अलग-अलग मामला बताते हुए कहा कि दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले पर हर व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है, लेकिन उनका भरोसा न्याय व्यवस्था में बना हुआ है.
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