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नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर धनबाद कांग्रेस मुखर, केंद्र सरकार पर साधा निशाना

नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर धनबाद कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

Congress on NEET paper leak
प्रेस वार्ता के दौरान धनबाद कांग्रेस के नेता. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 21, 2026 at 9:08 PM IST

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धनबाद: NEET-UG पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चार राज्यों में आंदोलन का एलान किया है. अपने शीर्ष नेता के आंदोलन के समर्थन में धनबाद कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शकील अहमद खान और प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप पांडे ने केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली की जमकर आलोचना की.

कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद खान ने कहा कि इस बार भी नीट पुनर्परीक्षा के केंद्र आवंटन में गड़बड़ी की गई है. एक छात्र का परीक्षा सेंटर अबूधाबी में दे दिया गया. उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र को देश के बजाय विदेश में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाता है, तो यह परीक्षा संचालन व्यवस्था में गंभीर खामी और प्रशासनिक लापरवाही का संकेत है. उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों से छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर हो रहा है.

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शकील अहमद खान और प्रदीप पांडे का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने में असफल रही है. उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश के करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों की मेहनत करते हैं और इस तरह की चूक उनके भविष्य के साथ अन्याय है.

प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश का युवा अब शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग रहा है. पार्टी नेताओं ने कहा कि युवाओं में बढ़ रहा असंतोष आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से दिखाई देगा और वर्ष 2029 के आम चुनाव में युवा मतदाता इसका जवाब देंगे.

फिलहाल, NEET परीक्षा केंद्र आवंटन के इस विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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