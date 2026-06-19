धनबाद में राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस का सेवा अभियान, मरीजों के बीच फल और खाद्य सामग्री का वितरण
धनबाद में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी का जन्मदिन उत्साह और सेवा भाव से मनाया.
Published : June 19, 2026 at 3:46 PM IST
धनबाद: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन के अवसर पर धनबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह और सेवा भाव के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया. जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर राहुल गांधी के स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की. इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
मरीजों के बीच फल और खाद्य सामग्री का वितरण
राहुल गांधी के जन्मदिन समारोह के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए सदर अस्पताल पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों के बीच फल, बिस्कुट और खाद्य सामग्री का वितरण किया. इस दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की.
इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा देश के आम नागरिकों, किसानों, युवाओं, मजदूरों और वंचित वर्गों के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जन्मदिन को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि सेवा और जनकल्याण के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है. पार्टी का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचकर सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है.
कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष अवध नारायण प्रसाद सहित अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी के राजनीतिक सफर, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जनसेवा के प्रति समर्पण की सराहना की. नेताओं ने विश्वास जताया कि राहुल गांधी आगे भी देश की जनता की आवाज बनकर जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहेंगे. अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने उनके उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए समाज सेवा के ऐसे कार्यक्रमों को लगातार जारी रखने का संकल्प लिया.
ये भी पढ़ें-
धनबाद कांग्रेस में बवाल, जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के खिलाफ असंतुष्ट नेताओं ने खोला मोर्चा
सीओ द्वारा केस दर्ज करने के बाद दो गुटों में बंटी धनबाद कांग्रेस, एक-दूसरे पर पार्टी को कमजोर करने आरोप
धनबाद में बीजेपी नेताओं के खिलाफ थाने में शिकायत, कांग्रेस ने की केस दर्ज करने की मांग - Congress Complaint Against BJP