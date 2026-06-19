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धनबाद में राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस का सेवा अभियान, मरीजों के बीच फल और खाद्य सामग्री का वितरण

राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर खुशियां मनाते धनबाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन के अवसर पर धनबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह और सेवा भाव के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया. जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केक काटकर राहुल गांधी के स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की. इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

मरीजों के बीच फल और खाद्य सामग्री का वितरण

राहुल गांधी के जन्मदिन समारोह के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए सदर अस्पताल पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों के बीच फल, बिस्कुट और खाद्य सामग्री का वितरण किया. इस दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

कांग्रेस नेता संतोष सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा देश के आम नागरिकों, किसानों, युवाओं, मजदूरों और वंचित वर्गों के मुद्दों को मजबूती से उठाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जन्मदिन को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि सेवा और जनकल्याण के संकल्प के साथ मनाया जा रहा है. पार्टी का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों के बीच पहुंचकर सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है.