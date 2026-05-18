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सीओ द्वारा केस दर्ज करने के बाद दो गुटों में बंटी धनबाद कांग्रेस, एक-दूसरे पर पार्टी को कमजोर करने आरोप

धनबाद: जिला कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है. एक ओर जहां कुछ नेताओं ने अंचल अधिकारी के समर्थन में बैठक कर जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला. वहीं दूसरी ओर जिला अध्यक्ष के समर्थक नेताओं ने विरोधी गुट पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है. समर्थकों ने ऐसे नेताओं के खिलाफ संगठनात्मक और कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

हाल ही में अंचल अधिकारी द्वारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के समर्थकों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज कराया गया था. इस कार्रवाई के विरोध में संतोष सिंह और उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था. इसके बाद कांग्रेस के भीतर मतभेद और गहरा गया. एक गुट जहां अंचल अधिकारी के पक्ष में खड़ा दिख रहा है, वहीं दूसरा गुट जिला अध्यक्ष के समर्थन में लामबंद हो गया है.

कांग्रेस नेताओं के बयान (Etv Bharat)

जिला उपाध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि कुछ तथाकथित कांग्रेस नेताओं ने ही उनका नाम और पता अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराया, जिसके आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि यही लोग जिला अध्यक्ष को काम नहीं करने देना चाहते हैं और पार्टी में “विभीषण” की भूमिका निभा रहे हैं. उनके मुताबिक ऐसे नेताओं की वजह से कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है.

वरीय जिला उपाध्यक्ष मो. कयूम ने जिला अध्यक्ष संतोष सिंह पर लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत होते देख कुछ नेता परेशान हैं और जानबूझकर संगठन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से मांग की कि अंचल अधिकारी के समर्थन में बैठक करने वाले नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया जाए.