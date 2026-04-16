गरीब आदिवासी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर पैसे मांगने का आरोप
धनबाद सिविल सर्जन कार्यालय पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर आदिवासी बच्चों से पैसे मांगने का आरोप लगा है.
Published : April 16, 2026 at 7:19 PM IST
धनबाद: झारखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. इस बार मामला सीधे तौर पर आदिवासी बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, जहां मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर पैसे मांगने का गंभीर आरोप सामने आया है.
धनबाद जिले में सिविल सर्जन कार्यालय पर ग्रामीण आदिवासी बच्चों के साथ लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. नवोदय और एकलव्य विद्यालय में नामांकन के लिए आवश्यक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे बच्चे पिछले पांच दिनों से कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मेडिकल जांच तक नहीं हो सकी है. गुरुवार को इस मुद्दे को लेकर बच्चों के अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में लोग सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया.
निरसा की जिला परिषद सदस्य पिंकी मरांडी और पूर्वी टुंडी की जिला परिषद सदस्य जोबा मरांडी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीब आदिवासी बच्चों से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए 1500 रुपये की मांग की जा रही है. उन्होंने कहा कि जो बच्चे पैसे नहीं दे पा रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है.
बताया गया कि ये बच्चे पांचवीं और छठी कक्षा के हैं और नवोदय तथा एकलव्य विद्यालय में नामांकन के लिए 20 अप्रैल तक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है. ऐसे में देरी होने पर उनका नामांकन रुक सकता है, जिससे उनके भविष्य पर सीधा असर पड़ेगा.
वहीं मौके पर मौजूद भाजपा नेता राजीव ओझा ने भी आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि आदिवासी सरकार में आदिवासी बच्चों का ही काम नहीं हो पा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. हालांकि, सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है. उन्होंने विद्यालय द्वारा जारी मेडिकल फॉर्मेट पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि इतनी विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है.
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चों के दस्तावेज जमा कर लिए गए हैं और मेडिकल प्रक्रिया जारी है. जल्द ही जांच पूरी कर सभी को सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया जाएगा.
एक ओर जहां अभिभावक और जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, वहीं प्रशासन इन आरोपों को खारिज कर रहा है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मासूम बच्चों का भविष्य किसके भरोसे है.
यह भी पढ़ें:
धनबाद में एंबुलेंस से अवैध शराब की तस्करी का खुलासा, चालक गिरफ्तार
धनबाद में नवजातों के लिए बड़ी सौगात, सदर अस्पताल में एमएनसीयू का शुभारंभ
धनबाद सदर अस्पताल बाउंड्री वॉल विवाद: आंदोलन के बीच ओपीडी ठप, मरीज परेशान