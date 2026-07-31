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JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ धनबाद भाजपा का मशाल जुलूस, सीएम हेमंत से इस्तीफे की मांग

धनबाद में भाजपाइयों ने विरोध मार्च निकाला और सीएम हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की.

Dhanbad BJP torchlight procession
धनबाद में मशाल जुलूस में शामिल भाजपा नेता और कार्यकर्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 31, 2026 at 8:49 PM IST

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धनबाद:JPSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर झारखंड में सियासत लगातार गरमाती जा रही है. इसी क्रम में धनबाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध मार्च सह मशाल जुलूस निकाला. जिला भाजपा के नेतृत्व में आयोजित यह विरोध मार्च जिला परिषद मैदान से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक पहुंचा. इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

मशाल जुलूस में शामिल भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि JPSC भर्ती प्रक्रिया में सामने आई कथित अनियमितता के कारण लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं. उनका कहना था कि लंबे समय से अभ्यर्थी पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है. भाजपा नेताओं ने कहा कि यदि सरकार निष्पक्ष होती तो पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती.

भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण राय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने मांग की कि JPSC प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके. पार्टी नेताओं ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. उनका आरोप था कि राज्य सरकार युवाओं के हितों की रक्षा करने में विफल रही है और भर्ती प्रक्रिया से लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है.

भाजपा नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन केवल किसी राजनीतिक मुद्दे के लिए नहीं, बल्कि राज्य के युवाओं के भविष्य और पारदर्शी व्यवस्था की मांग को लेकर है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो भाजपा राज्यभर में आंदोलन को और तेज करेगी.

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