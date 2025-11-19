ETV Bharat / state

भाजपा विधायक राज सिन्हा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार के लिए चयनित, 22 नवंबर को विधानसभा स्थापना दिवस पर राज्यपाल करेंगे सम्मानित

रांची/धनबाद: धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से नवाजे जाएंगे. विधानसभा के रजत जयंती समारोह में उन्हें सम्मानित किया जाएगा. बुधवार को स्पीकर रबींद्रनाथ महतो के आवासीय कार्यालय में उत्कृष्ट विधायक चयन समिति की हुई बैठक में इस पर मुहर लगी. स्पीकर रबींद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल आदि मौजूद रहे.

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो ने कहा कि विधानसभा स्थापना दिवस इस बार खास है. रजत जयंती समारोह के अवसर पर चयनित सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा. इस साल स्थापना दिवस पर सम्मानित होने वालों में उत्कृष्ट विधायक के रूप में धनबाद विधायक राज सिन्हा को राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया जायेगा. इसके अलावा पुरस्कार पाने वालों में संतोष कुमार सिंह संयुक्त सचिव, नीलम कुजूर प्रशाखा पदाधिकारी, मोहम्मद शाहिद सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, राकेश कुमार सिंह उद्यान पर्यवेक्षक, अनुदेशक मन्नू राम और रविंद्र पाल का नाम शामिल हैं.

जानकारी देते स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो (Etv Bharat)

इन सभी को 22 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह के मौके पर विधानसभा परिसर में सम्मानित किया जाएगा. विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि यह पुरस्कार एक सांकेतिक है, अगले वर्ष अच्छे काम करने वाले को फिर सम्मानित किया जाएगा. इस मौके पर पत्रकारों को सम्मानित किए जाने की मांग पर विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि इस संदर्भ में मैंने पत्रकारों के बीच से ही चयन करके मुझे नाम देने का आग्रह किया था, क्योंकि मैं पत्रकारों के बीच से किसी एक का नाम चयनित करने में सक्षम नहीं हूं.

विधायक राज सिन्हा का बयान (Etv Bharat)

इस मौके पर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि यह क्षण निसंदेह गौरवपूर्ण है. और सभी के सहयोग से ही वे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं. उन्होंने बताया कि पूर्व सांसद पी.एन. सिंह, जो पहले धनबाद से विधायक रह चुके हैं, को यह सम्मान मिला था और उन्हें सम्मानित किया गया था. उन्होंने कहा कि उन्होंने आज उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है. उन्होंने बधाई देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि धनबाद की जनता के आशीर्वाद से उन्हें यह सम्मान मिला है. उन्होंने धनबाद की जनता से वादा किया था कि वे उनके प्यार को कभी कम नहीं होने देंगे. यह सम्मान उन्हें भविष्य में और अधिक काम करने के लिए प्रेरित करेगा.