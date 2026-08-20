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बेजरा पुल का पिलर धंसा, धनबाद-जामताड़ा के बीच संपर्क प्रभावित

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जुगुड़ी घाट से नाव के जरिए लगातार बालू निकाले जाने की शिकायत मिलती रही है. आरोप है कि पुल के आसपास बड़े पैमाने पर बालू हटाए जाने से नदी की प्राकृतिक सतह प्रभावित हुई, जिसका असर पुल के पिलर और उसकी नींव पर पड़ा. वहीं, बालू लदे ट्रैक्टर और हाईवा के लगातार गुजरने से पुल पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की बात भी ग्रामीणों ने कही है.

पिलर धंसने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया. पूर्वी टुंडी के अंचलाधिकारी सुरेश प्रसाद बर्नवाल और जामताड़ा के अंचलाधिकारी अभिश्वर मुर्मू ने पुल का जायजा लिया. इसके अलावा धनबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी मौके पर पहुंचे और पुल की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण किया.

स्थानीय ग्रामीणों ने पुल के आसपास लंबे समय से जारी बालू उठाव को पिलर के धंसने की प्रमुख वजह बताया है. ग्रामीणों का आरोप है कि नदी से लगातार बालू निकाले जाने के साथ-साथ बालू लदे भारी वाहनों की आवाजाही से पुल की नींव कमजोर हुई. लोगों का कहना है कि यदि लंबे समय से इस क्षेत्र में बालू का परिवहन जारी था, तो संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है.

धनबाद: जामताड़ा और धनबाद जिले को जोड़ने वाले बेजरा पुल का एक पिलर धंस गया है. पुल के पिलर नंबर चार के धंसने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुल की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह बंद करा दिया है. पुल के क्षतिग्रस्त होने से दोनों जिलों के बीच सीधा संपर्क प्रभावित हुआ है.

अधिकारियों के अनुसार, पुल पहले से ही काफी क्षतिग्रस्त स्थिति में था. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जेसीबी की मदद से रास्ते को तत्काल ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की दुर्घटना को रोका जा सके. प्रशासन का कहना है कि पिछले वर्ष भी पुल पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन रात के समय असामाजिक तत्वों ने बैरिकेडिंग हटा दी थी. बालू के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान भी संबंधित लोगों के मौके से भाग जाने की बात सामने आई है.

एनजीटी की पाबंदी के बावजूद क्षेत्र में कथित तौर पर जारी बालू उठाव और परिवहन ने खनन विभाग, परिवहन विभाग तथा स्थानीय प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते अवैध बालू उठाव पर रोक लगाई जाती और पुल की नियमित निगरानी होती, तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती.

पुल का निरीक्षण करते अधिकारी (Etv Bharat)

तकनीकी जांच कराने की तैयारी

पुल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्रशासन की ओर से इसकी तकनीकी जांच कराने की तैयारी की जा रही है. निरीक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी. साथ ही पिलर के आसपास बालू उठाव पर सख्ती से रोक लगाने की जरूरत बताई जा रही है.

प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर लोगों से बेजरा पुल का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है. धनबाद से जामताड़ा की ओर जाने वाले लोगों को फिलहाल कासजोड़ और करमदाहा होकर वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने को कहा गया है.

निरीक्षण करते अधिकारी (Etv Bharat)

बेजरा पुल के पिलर के धंसने की घटना ने एक बार फिर अवैध बालू खनन, भारी वाहनों की आवाजाही और महत्वपूर्ण पुलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबसे बड़ी चुनौती पुल की तकनीकी स्थिति की विस्तृत जांच कराना और यह सुनिश्चित करना है कि जब तक पुल सुरक्षित घोषित न हो, तब तक इस मार्ग पर किसी भी तरह का जोखिम न लिया जाए.

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