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पावर प्लांटों में बढ़ी कोयले की मांग, प्रतिदिन 25 रेक डिस्पैच के लक्ष्य में जुटी BCCL

कोयला उत्पादन और डिस्पैच क्षमता बढ़ाने के लिए धनबाद बीसीसीएल प्रबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

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कोयला डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण करते बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 7:48 PM IST

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धनबाद:देश में बिजली की मांग बढ़ रही है और इसके साथ ही थर्मल पावर प्लांटों की कोयले की जरूरत भी लगातार बढ़ती जा रही है. पावर सेक्टर को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण कोयला उपलब्ध कराने के लिए BCCL ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. उत्पादन बढ़ाने के साथ अब कंपनी का फोकस डिस्पैच क्षमता बढ़ाने, रेक लोडिंग तेज करने और पावर सेक्टर को अधिक से अधिक कोयला भेजने पर है.

बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल लगातार कोयले के डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से कोयले के डिस्पैच संबंधी जानकारी ले रहे हैं. जहां कोयले के अनुमानित डिस्पैच को लेकर दिक्कत हो रही है, उन डिस्पैच सेंटर्स को दुरुस्त करने की कवायद में बीसीसीएल जुटी हुई है.

बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

कोयले की बढ़ती मांग को लेकर उठाया कदम

पावर प्लांटों की बढ़ती मांग को देखते हुए बीसीसीएल ने लोडिंग का समय कम कर ज्यादा रैक चलाने की रणनीति बनाई है. कंपनी का लक्ष्य पूरे बीसीसीएल से प्रतिदिन कम से कम 25 रेक कोयला पावर सेक्टर को डिस्पैच करने का है. इसके लिए परिवहन व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ उपलब्ध मशीनरी और E&M संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं.

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कोयला डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण करते बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल. (फोटो-ईटीवी भारत)

सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही नहीं, बल्कि पावर प्लांटों तक गुणवत्तापूर्ण कोयला पहुंचाना भी कंपनी की प्राथमिकता है. इसके लिए कोयले की गुणवत्ता में सुधार, ग्रेड स्लिपेज को नियंत्रित करने और उपलब्ध कोयले के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है. साथ ही वाशरियों में कोयले की फीड बढ़ाकर वाश्ड कोल का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.

परिवहन और डिस्पैच को ज्यादा प्रभावी बनाने पर जोर

बीसीसीएल की कोशिश है कि उत्पादन से लेकर परिवहन और डिस्पैच तक पूरी व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाया जाए. इसके लिए हर दिन के उत्पादन की निगरानी, संभावित बाधाओं की पहले पहचान और समय पर उनका समाधान करने पर जोर है. कंपनी का मानना है कि बेहतर समन्वय और संसाधनों के अधिकतम उपयोग से पावर सेक्टर की बढ़ती जरूरत को पूरा किया जा सकता है.

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कोयला डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण करते बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल. (फोटो-ईटीवी भारत)

CMD ने कहा कि देश के थर्मल पावर प्लांटों में कोयले की मांग लगातार बढ़ रही है और इस मांग को पूरा करने के लिए बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी दिन-रात काम कर रहे हैं. ब्लॉक टू, कतरास, लोदना एरिया समेत सभी क्षेत्रों में डिस्पैच बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं.

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कोयला डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण करते बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल. (फोटो-ईटीवी भारत)

सुरक्षा और गुणवत्ता को प्राथमिकता

सुरक्षा और गुणवत्ता को प्राथमिकता देते हुए उत्पादन और डिस्पैच की रफ्तार बढ़ाने की यह कवायद सीधे तौर पर पावर सेक्टर की जरूरत से जुड़ी है. BCCL का लक्ष्य साफ है ज्यादा उत्पादन, तेज डिस्पैच और पावर प्लांटों तक समय पर गुणवत्तापूर्ण कोयले की आपूर्ति. देश की करीब 264–265 गीगावाट बिजली जरूरत को पूरा करने में कोयले की अहम भूमिका के बीच BCCL अब अपनी आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने में जुटी है.

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