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पावर प्लांटों में बढ़ी कोयले की मांग, प्रतिदिन 25 रेक डिस्पैच के लक्ष्य में जुटी BCCL

कोयला डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण करते बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल. ( फोटो-ईटीवी भारत )