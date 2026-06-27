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बीसीसीएल का पहला 'कोल नीर प्रोजेक्ट' जल्द होगा शुरू, सीएमडी मनोज अग्रवाल ने निर्माणाधीन वाटर बॉटलिंग प्लांट का किया निरीक्षण

निर्माणाधीन वाटर बॉटलिंग प्लांट में बीसीसीएल के पदाधिकारियों के साथ सीएमडी मनोज अग्रवाल. ( फोटो-ईटीवी भारत )