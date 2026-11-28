धनबाद की BCCL का पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रस्तावित कोयला प्रोजेक्ट, 40 लाख टन सालाना उत्पादन का लक्ष्य
BBCL के सीएमडी और ईसीएल के सीएमडी ने कल्याणेश्वरी परियोजना को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 28, 2026 at 12:40 PM IST
धनबाद: जिला मुख्यालय वाली भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल अब पश्चिम बंगाल में अपनी एक बड़ी प्रस्तावित कोयला परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारी में है. कल्याणेश्वरी परियोजना को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा हुई. जिसमें बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल और ईसीएल के सीएमडी सतीश झा भी शामिल हुए. परियोजना के तहत हर साल 40 लाख टन कोयला उत्पादन के साथ 19 हजार 800 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना है.
पश्चिम बंगाल के सीएम के साथ हुई परियोजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा
धनबाद की बीसीसीएल का दायरा अब पश्चिम बंगाल में भी बड़े औद्योगिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है. कंपनी की प्रस्तावित कल्याणेश्वरी कोयला परियोजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. 27 नवंबर 2026 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित सृजनी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित प्रशासनिक समीक्षा में इस परियोजना से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी सतीश झा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
On 27.11.2026, an Administrative Review Meeting was held at Srijoni Auditorium, Durgapur, under the chairmanship of the Hon’ble Chief Minister of West Bengal, Shri Suvendu Adhikari. The meeting was graced by CMD, BCCL, Shri Manoj Kumar Agrawal, in the esteemed presence of CMD, ECL, Shri Satish Jha, along with other senior officials. During the meeting, key matters related to BCCL's proposed Kalyaneshwari Project were discussed, including Deity Land, Government land, shifting of Tetul Dhowra and Muchchi Para, and the way forward for the opening of the project. The proposed Kalyaneshwari Project envisages a coal production capacity of 4 million tonnes per annum (MTPA) over a period of 25 years, along with a coal washery and power plant. The project is expected to create approximately 1,800 direct and 18,000 indirect employment opportunities. In its first phase, it is also projected to generate approximately ₹7000 crore in revenue for the Government of West Bengal. The proposed project represents a significant opportunity to strengthen BCCL's coal production capacity while contributing to employment generation, state revenue and industrial development in West Bengal. #BCCL #CoalIndia #WestBengal #KalyaneshwariProject #CoalProduction #EmploymentGeneration #EnergySecurity— Bharat Coking Coal Limited (@BCCLofficial) November 27, 2026
बीसीसीएल की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, परियोजना को शुरू करने की दिशा में देवी भूमि और सरकारी जमीन की उपलब्धता तथा टेटुल धोवड़ा और मुच्चीपाड़ा के स्थानांतरण जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया. इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना परियोजना के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
25 सालों तक होगा 40 लाख टन सालाना उत्पादन
प्रस्तावित कल्याणेश्वरी परियोजना की उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 40 लाख टन निर्धारित करने की परिकल्पना है. इसे 25 वर्षों की अवधि के लिए विकसित करने की योजना है. परियोजना में कोल वॉशरी और पावर प्लांट की स्थापना भी प्रस्तावित है.
19,800 लोगों को रोजगार की संभावना
इस परियोजना का एक बड़ा पहलू रोजगार सृजन भी है. बीसीसीएल के अनुसार, परियोजना से लगभग 1,800 लोगों को प्रत्यक्ष और 18,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है. इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है.
पश्चिम बंगाल सरकार को 7 हजार करोड़ के राजस्व का अनुमान
परियोजना के पहले चरण से पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 7,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान लगाया गया है. इस लिहाज से परियोजना को राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
गौरतलब है कि कल्याणेश्वरी कोल ब्लॉक बीसीसीएल को आवंटित है. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी इस कोल ब्लॉक और इससे संबंधित परियोजना की जानकारी दर्ज है. ऐसे में पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित यह परियोजना धनबाद मुख्यालय वाली बीसीसीएल के उत्पादन विस्तार और भविष्य की व्यावसायिक संभावनाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है.
हर साल 40 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य
प्रस्तावित परियोजना के तहत अगले 25 सालों तक हर साल 40 लाख टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही कोल वॉशरी और पावर प्लांट स्थापित करने की भी योजना है. परियोजना के पहले चरण से पश्चिम बंगाल सरकार को करीब 7 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान जताया गया है. इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने और औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है.
कोयला उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर
बीसीसीएल के लिए यह परियोजना कोयला उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में अपनी औद्योगिक उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
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