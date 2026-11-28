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धनबाद की BCCL का पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रस्तावित कोयला प्रोजेक्ट, 40 लाख टन सालाना उत्पादन का लक्ष्य

CM सुवेंदु अधिकारी की BCCL और ECL के साथ बैठक ( ETV BHARAT )

धनबाद: जिला मुख्यालय वाली भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल अब पश्चिम बंगाल में अपनी एक बड़ी प्रस्तावित कोयला परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारी में है. कल्याणेश्वरी परियोजना को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा हुई. जिसमें बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल और ईसीएल के सीएमडी सतीश झा भी शामिल हुए. परियोजना के तहत हर साल 40 लाख टन कोयला उत्पादन के साथ 19 हजार 800 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की योजना है.

पश्चिम बंगाल के सीएम के साथ हुई परियोजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा