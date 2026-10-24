अल्ट्रासाउंड सेंटरों को खामियां दूर करने के लिए धनबाद प्रशासन का अल्टीमेटम, इसके बाद होगा निरीक्षण
धनबाद जिला प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक अल्टीमेटम दिया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 7:11 AM IST
धनबाद: जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संचालन में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. शुक्रवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आयोजित पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक में नए पंजीकरण और नवीनीकरण के आवेदनों की समीक्षा की गई. इस दौरान मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले तीन नए पंजीकरण आवेदनों और एक नवीनीकरण आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया.
बैठक में नए पंजीकरण के लिए मिले 18 तथा नवीनीकरण के लिए प्राप्त 17 आवेदनों पर विचार किया गया. जांच के दौरान आवश्यक मानकों में कमी मिलने पर तीन नए आवेदनों को मंजूरी नहीं दी गई. वहीं, नियमों की अनदेखी पाए जाने पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर का नवीनीकरण आवेदन भी निरस्त कर दिया गया.
20 नवंबर तक दूर करनी होंगी कमियां
नवीनीकरण से जुड़े अन्य मामलों पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अल्ट्रासाउंड सेंटरों को पहले नोटिस जारी करने और उनकी कमियों को दूर कराने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित सेंटरों को 20 नवंबर तक निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. इसके बाद 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक सेंटरों का सघन भौतिक निरीक्षण किया जाएगा. निरीक्षण के दौरान कमियां दूर किए जाने की पुष्टि होने के बाद ही अगली बैठक में नवीनीकरण पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.
औचक निरीक्षण और रेट चार्ट पर जोर
उपायुक्त ने जिले के सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों की नियमित जांच के साथ औचक निरीक्षण जारी रखने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मरीजों और आम लोगों की जानकारी के लिए प्रत्येक क्लीनिक में विभिन्न जांचों की निर्धारित दरों का रेट चार्ट प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है. इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया.
बैठक में प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. संजीव कुमार प्रसाद, कार्यपालक दंडाधिकारी नारायण राम, डॉ. विकास राणा, डॉ. राजकुमार सिंह, डॉ. राकेश इंदर सिंह, सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) सत्येंद्र कुमार राय, नीता सिन्हा, पूजा रत्नाकर तथा सिविल सर्जन कार्यालय के आर.के. श्रीवास्तव उपस्थित थे.
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