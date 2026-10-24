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अल्ट्रासाउंड सेंटरों को खामियां दूर करने के लिए धनबाद प्रशासन का अल्टीमेटम, इसके बाद होगा निरीक्षण

धनबाद जिला सलाहकार समिति की बैठक ( Etv Bharat )

धनबाद: जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संचालन में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. शुक्रवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में आयोजित पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक में नए पंजीकरण और नवीनीकरण के आवेदनों की समीक्षा की गई. इस दौरान मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले तीन नए पंजीकरण आवेदनों और एक नवीनीकरण आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया.

बैठक में नए पंजीकरण के लिए मिले 18 तथा नवीनीकरण के लिए प्राप्त 17 आवेदनों पर विचार किया गया. जांच के दौरान आवश्यक मानकों में कमी मिलने पर तीन नए आवेदनों को मंजूरी नहीं दी गई. वहीं, नियमों की अनदेखी पाए जाने पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर का नवीनीकरण आवेदन भी निरस्त कर दिया गया.