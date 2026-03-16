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बंगाल चुनाव की घोषणा के बाद धनबाद प्रशासन अलर्ट, बॉर्डर इलाकों की होगी विशेष निगरानी

धनबाद: असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है. इनमें पश्चिम बंगाल में दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है. पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के धनबाद जिले में भी चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं. धनबाद का एक बड़ा इलाका पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है, ऐसे में चुनाव के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी.

इसे लेकर जिला प्रशासन ने बॉर्डर एरिया के रास्तों और संवेदनशील इलाकों की मैपिंग शुरू करने की तैयारी कर दी है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों और अनियंत्रित आवाजाही पर नजर रखी जा सके.

जानकारी देते उपायुक्त आदित्य रंजन (Etv Bharat)

उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि चुनाव की घोषणा के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर विशेष रणनीति बनाई जाती है. जैसे ही चुनाव आयोग की गाइडलाइंस जारी होगी, पश्चिम बंगाल से सटे जिलों के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की जाएगी.

उपायुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया जाएगा. बॉर्डर इलाके के जितने भी रास्ते हैं, उनकी मैपिंग शुरू की जा रही है. जंगल, जल या फिर आवागमन के जो भी साधन हैं, सभी की मैपिंग की जा रही है, ताकि जब काम करने की बारी आए तो पहले से की गई प्लानिंग पर अमल किया जा सके.